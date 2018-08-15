Фантастична київська атака й суддя-злодій. Чеські ЗМІ про матч «Динамо» - «Славія»

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Якщо деякі чеські журналісти змирилися з поразкою, то інші розкритикували дії арбітрів

У межах найпрестижнішого європейського клубного турніру – Ліги чемпіонів – у Києві відбувся важливий для українських вболівальників матч. «Динамо» зуміло порадувати вболівальників результатом у матчі з чеською «Славією» – перемога 2:0. Таким чином, наступним суперником найбільш титулованого українського клубу буде представник Нідерландів «Аякс».

«Главком» не полінився «пройтися» по чеським ЗМІ, щоб зрозуміти про матч, який відбувся напередодні, та настрої журналістів, більше.

Загальнонаціональне чеське видання Ceske Noviny, яке спеціалізується не на спортивних подіях, подає достатньо стриману точку зору щодо подій у матчі. На думку оглядачів цього ресурсу, «Славія» могла претендувати на більше, а на боці «Динамо» були й навколофутбольні фактори, проте до честі журналістів цього відомого сайту, вони все «валити» на суддівський фактор не стали.

«…«Славія» не змогла уникнути першої серйозної поразки в найпрестижнішому клубному турнірі в новому сезоні, тому не візьме участі у груповому раунді Ліги чемпіонів. Після такої невдачі наша команда повинна стати тільки сильнішою й вдало виступити в Лізі Європи. З іншого боку, «Динамо» зіграє в фінальному, четвертому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Невиразний шанс на здобуття слави попрощався з нами, коли на 74-й хвилині Циганков віддав ідеальну передачу на Бєсєдіна, а той перекинув воротаря Коларжа. Таким чином, господарі досягли своєї мети, хоча гра давалася їм не протягом усього матчу. По закінченні цієї дуелі, ми точно можемо сказати, що чеський клуб мав шанс виграти дуель, а інша сторона може бути рада тому, що на її боці були вдача й везіння… Дві дуже спірні ситуації в матчі внесли додатковий неприємний присмак до поразки «Славії». Скасований гол Тецла та м'яч, який забив Бєсєдін з вірогідного офсайду, – це ті моменти, які є неоднозначними. В обох ситуаціях арбітр прийняв сторону київського «Динамо». Втім, це вже історія, Київ іде далі, а нашій команді доведеться прийняти виклик у Лізі Європи…»

Ще один суспільно-політичний портал, iDNES, віддає належне кращим виконавцям українського клубу. Крім того, автори ресурсу визнають, що рішення арбітра в епізоді з незарахованим голом «Славії» було правильним, проте другий м’яч «Динамо», на їхню думку, теж був забитий з порушенням правил…

«…Наша команда не змогла пройти в наступний раунд Ліги чемпіонів, не зумівши повторити 2007-й рік (мова про сезон-2007/08, коли столичний чеський клуб пробився у груповий раунд Ліги чемпіонів – примітка «Главкома»). «Динамо» дало чеській команді урок продуктивності, з трьох шансів у двох матчах Київ забив три голи, два з яких – на рахунку Вербича. Фантастична київська атака в обличчях словенця, Циганкова та Бєсєдіна зробили свою справу… Гості могли розраховувати на більше. Гол Тецла суддею не був визнаний легітимним в першій половині матчу через напад на опонента Делі, що, мабуть, було правильним рішенням. Проте, на противагу цьому моменту, помилкою було й визнання «правильним» забитого м’яча у виконанні Бєсєдіна. Форвард знайшов момент для виходу на оперативний простір, Циганков виграв час та ідеально оцінив позицію, а Коларж був змушений капітулювати вдруге. У цьому моменті головною дійовою особою на полі знову був арбітр…»

Також журналісти iDNES акцентують увагу на словах голкіпера «Славії» Ондржея Коларжа.

«…Програвати в таких протистояннях особливо боляче тому, що ми були кращими в кожному з двох поєдинків. Залишається лише шкодувати, що ми не створили більше моментів, щоби досягти позитивного результату. Спірні рішення арбітра? Потрібно уважно дивитися повтори, адже я стояв на останній лінії. Я голкіпер і не можу точно сказати про те, чи був офсайд чи ні. Зі своєї позиції я цього не бачу…».

А от спеціалізований Sport про матч у Києві висловив значно більш категоричну думку, ніж колеги. По суті, журналісти цього ресурсу звинуватили арбітра в тому, що він «підігрував» українській команді. Чехи пишуть, що суддя міг вчинити по-іншому хоча б в одному з тих епізодів, які, як вони вважають, були вирішальними в дуелі. Проте, при цьому автори таких висновків чомусь скромно мовчать про те, що момент з призначенням пенальті у ворота «Динамо» у Празі однозначним теж точно назвати не можна…

«...Якби арбітр зарахував гол Тецла, гра могла би закінчитися зовсім по-іншому…Фантастичний момент Соучека, який не влучив у порожні ворота, незарахований гол Тецла й спірний м'яч Бєсєдіна – усі ці момент призвели до поразки «Славії»… Будь-яке інше рішення судді в кожному з цих моментів могло відкрити дорогу до зовсім іншого результату в цьому протистоянні. Особливо дошкульною є ситуація з голом Станіслава Тецла в першому таймі. Дуже шкода…»

Максим Салівон, для «Главкома»