Сталося це у домашньому поєдинку шостого туру проти бельгійського «Монса»

У середу, 6 грудня, «Хімік» завершував виступи у груповому етапі Кубку Європи ФІБА сезону-2017/18. До цього южненці п’ять разів поспіль залишали майданчик переможеними. Й у домашньому матчі з бельгійським «Монсом» віце-чемпіони України мали шанс гримнути дверима, нарешті записавши у свій актив звитягу. Як розповів

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сталося це у домашньому поєдинку шостого туру проти бельгійського «Монса»

У середу, 6 грудня, «Хімік» завершував виступи у груповому етапі Кубку Європи ФІБА сезону-2017/18. До цього южненці п’ять разів поспіль залишали майданчик переможеними. Й у домашньому матчі з бельгійським «Монсом» віце-чемпіони України мали шанс гримнути дверима, нарешті записавши у свій актив звитягу.

Як розповів головний тренер «Хіміка» Віталій Степановський, команда дуже хотіла закінчити виступ у єврокубках на позитивній ноті. Крім того, українські баскетболісти могли поставити підніжку бельгійцям, яким потрібна була перемога, аби забронювати собі місце у наступному раунді та не спостерігати, як у паралельній зустрічі грають суперники по групі.

Господарі виграли вкидання і повели у рахунку зусиллями Павлова. Та гості зрівняли цифри на табло, а у наступній своїй атаці повели – Грін закинув з-за дуги. Не реалізувавши кілька кидків, «зелено-білі» опинилися у ролі наздоганяючих. Втім, до цього вже довелося звикнути, якщо пригадати увесь груповий етап. Провальний етап, який і команда, і тренери повинні якнайшвидше забути, отримати досвід від таких поразок і працювати далі над досягненням більш позитивного результату.

До першої регламентованої перерви «Монсу» вдалося збільшити свою перевагу до семи очок – 21:14. І нечисленні глядачі на трибунах почали, напевне, сумніватися у підсумковому успіху своїх улюбленців. Зауважимо, що і підтримка у «Хіміка» у цьому поєдинку була далеко не такою активною та гучною, як зазвичай.

Друга чверть принесла ще більше розчарування прихильникам «Хіміка». Баскетболісти з України невдало атакували з-під кошика. Здавалося, що м’яч залетить, але чи не кожного разу бракувало якогось сантиметру. Натомість, у бельгійців залітало ледь не все. І неважливо було, на які кидки наважувалися гравці цієї команди. За дві з половиною хвилини до завершення першої половини поєдинку «Монс» мав перевагу «+18». І якби не триочковий від Марченка та точний кидок Колтера із сиреною, то господарі програвали б взагалі із ганебним рахунком. А так – 25:40, що, втім, нічого позитивного «зелено-білим» не обіцяло.

«Хімік» надзвичайно вдало розпочав третю чверть. Мальчевський влучив усі штрафні після того, як з фолом заблокували його триочкову спробу. А потім за справу взялися Сидоров і Павлов, які були точними з-за дуги. Згодом Павлов записав собі в актив ще два бали, і таким чином господарі за три хвилини набрали 11 пунктів, скоротивши відставання до 36:44.

І ось у цей момент пані Фортуна нарешті повернулася обличчям до «Хіміка». Сидоров і Петров продовжили бомбардувати кільце гостей. А ті, у свою чергу, ще й втрачали м’яч у простих ситуаціях при переході в атаки. Спортивна злість южненців просто зашкалювала, вони боролися у кожному епізоді. І після чергового триочкового (цього разу у виконанні Мальчевського) господарі вдруге у поєдинку вийшли вперед – 46:45. Було важко повірити власним очам, що «Хімік» виграв 5-хвилинку з рахунком 21:5!

«Монс» на певний час вирівняв гру та зрівняв рахунок, проте Марченко реалізованим «енд-ваном», а згодом і Петров, який влучив один з двох штрафних, довели перевагу господарів до «+5» – 53:48. У цей момент подумалося, що ті глядачі, які вирішили не вмикати трансляцію другої половини зустрічі, пошкодували про це. І хоча гості скоротили відставання за той час, що залишався до перерви між чвертями, саме українці вийшли на останній відтинок фаворитами – 53:51.

А Марченко своїм влучним триочковим на старті завершальної 10-хвилинки лише це підтвердив. Щоправда, фактично відразу бельгійцям вдалося скоротити цифри на табло до мінімуму. Надалі команди обмінялися «енд-ванами». Розрив у рахунку варіювався від одного до трьох, поки не взяв на себе ініціативу Колтер – і його дальній кидок виявився точним. 64:58 – «+6» – ця перевага була найбільшою для української команди у матчі.

Але знову «Монсу» вдалося скоротити відставання фактично до мінімуму, після чого Сидоров важким триочковим повернув комфортну перевагу. А влучання з-за дуги від Колтера та Еріенса практично зняли всі питання про переможця зустрічі – 75:66.