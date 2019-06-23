Євроігри-2019: самбістки здобули шість медалей, самбісти – жодної

Галина Ковальська виборола бронзову медаль Фейсбук НОК України

Сьогодні наша команда доповнила колекцію нагород сріблом і бронзою

У другий змагальний день ІІ Європейських ігор завершили боротьбу представники самбо.

Сьогодні були розіграні нагороди ще у дев'яти вагових категоріях. Нічого доброго сутички на мінських килимах не принесли для українських чоловіків, які не здобули жодної медалі. А ось чоловіки до вчорашніх чотирьох медалей сьогодні додали ще дві - срібло здобула Катерина Москальова (категорія до 68 кг), бронза на рахунку Галини Ковальської (до 80 кг).

Катерина Москальова з Дніпра заявку на успіх зробила, перемігшу у чвертьфіналі за рахунку 3:3 росіянку Марину Мохнаткіну. У півфінальній сутичці із сербкою Діаною Яндріч теж була нічия. І в підсумку судді теж віддали перемогу Москальовій. Поступилася Катерина тільки у фіналі. З рахунком 0:4 Катерина програла хорватці Люції Бабіч.

Для 21-річної вихованки Вадима Рогача це срібло Європейських ігор - гарне доповнення до титулів, які вона здобувала раніше. А досі Москальова двічі, у 2017-му і 2018 роках ставала чемпіонкою Європи, у 2017-му також вигравала бронзу чемпіонату світу.

Ще одну нагороду, бронзову, здобула для України здобула для України 22-річна представниця Івано-Франківщини Галина Ковальська (до 80 кг). Борчиня, яка в 2017 році вигравала срібло чемпіонату Європи, а торік бронзу чемпіонату світу, у чвертьфіналі впевнено перемогла 9:0 Дебору Масі із Бельгії, у півфіналі програла 0:2 болгарці Марії Оряшковій, а у сутичці за третє місце здолала 4:1 грузинку Іріне Леонідзе.

В інших українських самбістів з нагородами, на жаль, не склалося.

Марія Буйок, яка представляє вагову категорію до 52 кг, у чвертьфіналі перемогла 8:0 румунку Діану-Александру Ковач. У півфіналі Марія при рахунку 0:0 за рішенням суддів поступилася росіянці Діані Рябовій, яка і стала згодом чемпіонкою. Так само за нічийного рахунку 1:1 поступилася Буйок молдованці Пауліні Ешану і в сутичці за третє місце.

Анастасія Шевченко (до 60 кг) в 1/4 фіналу мінімально, 0:1, поступилася іспанці Яйсі Хіменес, потім з таким же рахунком перемогла грузинку Саломе Абашідзе й боролася за бронзу, яку програла з рахунком 0:2 росіянці Яні Костенко.

Чоловіки ж у медальних сутичках у неділю теж боролися. Але від того не легше. Дмитро Євдошенко (до 62 кг) у чвертьфіналі поступився 0:2 росіянину Руслану Баґдасаряну, котрий потім виграв золото. У втішному турнірі Дмитро переміг 8:0 німця Ву Нама і програв у сутичці за бронзу білорусу Івану Аніскевичу.

Дмитро Стеценко (до 90 кг) поступився 0:4 ще одному представникові РФ Сєрґєю Рябову, помі виграв 8:0 втішну сутичку у чеха Мирослава Вацека і з таким же рахунком поступився в сутичці за бронзу натуралізованому сербові Дмітрію Герасименку.

Супертяж Станіслав Бондаренко з Запоріжжя (вагова категорія понад 100 кг) свій турнірний шлях розпочав з розгромної перемоги над кіпріотом Ніколасом Пападопулосом. У півфіналі Стас поступився 1:7 білорусові Юрію Рибаку, а потім ще й програв 0:1 у сутичці за бронзу росіянину Артему Осипенку.

Роман Братченко у ваговій категорії до 52 кг в першій сутичці програв 0:7 майбутньому чемпіонові, вірменину Тиґрану Кіракосяну, а потім у втішному турнірі поступився й грузинові Ґіві Надареїшвілі.