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Левандовскі офіційно перейшов до «Чикаго Файр»

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Левандовскі офіційно перейшов до «Чикаго Файр»
Роберт Левандовскі уклав контракт з «Чикаго Файр» на два роки
фото: ФК Чикаго Файр

Зірковий форвард продовжить кар'єру в американській МЛС

Клуб МЛС «Чикаго Файр» офіційно оголосив про перехід нападника Роберта Левандовскі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу американського клубу.

37-річний форвард приєднався до команди на правах вільного агента, підписавши контракт до літа 2028 року з опцією продовження ще на 1 рік. У команді зірковий форвард отримав статус призначеного гравця і не матиме обмежень щодо зарплати.

«Чикаго Файр» посідає третє місце у Східній конференції МЛС. У наступному матчі команда прийматиме «Ванкувер» 17 липня.

Левандовскі після завершення сезону залишив «Барселону». Контракт польського форварда з каталонцями спливає сьогодні, 30 червня. Левандовскі виступав за каталонців із 2022 року. Він завоював із «блаугранас» три титули Ла Ліги, а також Кубок і три Суперкубки Іспанії. Минулого сезону поляк провів 46 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 18 голів і чотири асисти.

Найкращим для Левандовскі залишився позаминулий сезон. Тоді він оформив 27 голів у чемпіонаті Іспанії та 42 – загалом. Усього в складі «Барселони» поляк забив 120 м'ячів (193 поєдинки).

Нагадаємо, раніше Левандовскі виступав на батьківщині та в чемпіонаті Німеччини. З познанським «Лехом» він став чемпіоном Польщі, завоював Кубок і Суперкубок Польщі. Був найкращим бомбардиром Екстракляси в сезоні 2009/10.

Двічі став чемпіоном Німеччини з дортмундською «Боруссією» та ще вісім разів – із мюнхенською «Баварією». З обома колективами брав Кубок (чотири рази) і Суперкубок Німеччини (шість разів). У складі «ротен» тріумфував у Лізі чемпіонів, виграв Суперкубок УЄФА та переміг на Клубному чемпіонаті світу.

Сім разів став найкращим бомбардиром німецької Бундесліги та одного разу – Ла Ліги. Двічі виграв «Золотий бутс» і був визнаний найкращим футболістом світу в 2020 році, коли не вручали «Золотий м'яч».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Роберт Левандовскі

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