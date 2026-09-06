Роналду і Мессі можуть вперше зіграти в одній команді: як це можливо

Легенд світового футболу збере разом прощальний матч відомого футболіста

Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду можуть уперше в кар'єрі опинитися в одній команді завдяки Карлосу Тевесу, який планує провести свій прощальний матч у грудні та хоче запросити на нього двох головних футбольних суперників останніх десятиліть. Про це повідомляє «Главком».

Запрошення від Тевеса

Мессі та Роналду протягом багатьох років конкурували між собою, зокрема під час виступів за «Барселону» та «Реал». Аргентинець і португалець домінували в боротьбі за «Золотий м'яч»: у період з 2008 до 2017 року вони почергово вигравали престижну індивідуальну нагороду десять років поспіль.

Зараз 39-річний Мессі виступає за «Інтер Маямі», а 41-річний Роналду продовжує кар'єру в саудівському «Аль-Насрі». Тож зіграти разом на клубному рівні їм, найімовірніше, вже не судилося. Однак Тевес хоче організувати зустріч зірок у рамках свого бенефісу на легендарній арені «Ла Бомбонера» в Буенос-Айресі. «Лео Мессі та Кріштіану Роналду будуть там. Я сам поїду та заберу їх, якщо доведеться. Я маю обох у WhatsApp», – заявив Тевес.

Окрім Мессі та Роналду, Тевес хоче зібрати чимало інших відомих футболістів. Серед потенційних учасників називають Вейна Руні, Ріо Фердінанда, Андреа Пірло та Джанлуїджі Буффона.

Яскравий кінець кар'єри Тевеса

Карлос Тевес завершив професійну кар'єру ще у 2021 році, однак досі не проводив офіційного прощального матчу. Тепер президент «Бока Хуніорс» Хуан Роман Рікельме погодився організувати для нього такий захід на домашньому стадіоні клубу, де Тевес став одним із головних героїв своєї кар'єри.

Для самого Тевеса Мессі та Роналду мають особливе значення. З Мессі він виступав за збірну Аргентини у 2005-2015 роках, а з Роналду та Руні був в атакувальному тріо в «Манчестер Юнайтед». Разом вони виграли два поспіль чемпіонські титули АПЛ, а також Лігу чемпіонів, Кубок ліги та Клубний чемпіонат світу.

Нагадаємо, що Роналду та Мессі разом знялися в епічній рекламі до Чемпіонату світу 2026.