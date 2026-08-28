Мессі та Суарес отримали нового головного тренера у «Інтер Маямі»
Гільєрмо Хойос пішов з «Інтер Маямі» через три місяці після призначення
Аргентинський спеціаліст Кілі Гонсалес став новим головним тренером «Інтер Маямі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «чапель».
Термін угоди між представником «Інтер Маямі» та 52-річним коучем залишається невідомим. Біля керма команди він замінив іншого аргентинця – Гільєрмо Хойос пропрацював з «Інтер Маямі» трохи більше трьох місяців.
У складі «чапель» виступає величезна кількість зірок, які після підкорення вершин європейського футболу відправились в MLS: Ліонель Мессі, Луїс Суарес, Каземіро та Родріго Де Поль.
Минулий сезон для «Інтер Маямі» став історичним: клуб вперше у своїй історії прийшов до перемоги у плей-офф MLS, здолавши на своєму шляху «Нашвілл» (2:1), «Цинциннаті» (0:4), «Нью-Йорк Сіті» (5:1) та «Ванкувер Вайткепс» (3:1).
У цьому сезоні після 21 зіграного матчу регулярного чемпіонату Східної конференції чинний переможець турніру посідає друге місце таблиці з 39 очками, відстаючи від лідируючого «Нашвілла» на 10 пунктів.
Нагадаємо, що нещодавно Ліонель Мессі зіграв перший матч після смерті батька: у поєдинку Кубка ліг «Інтер Маямі» поступився мексиканському «Леону» з рахунком 2:3.
Як повідомлялося, відбулося жеребкування загального етапу Ліги чемпіонів.
Суперники «Шахтаря» у рамках загального етапу Ліги чемпіонів
- «Реал»
- «Інтер»
- «Спортінг»
- ПСВ
- «Фенербахче»
- «РБ Лейпциг»
- АЕК
- «Слован»
Розклад матчів Ліги чемпіонів
- 1-й тур: 8-10 вересня 2026 року;
- 2-й тур: 13-14 жовтня 2026 року;
- 3-й тур: 20-21 жовтня 2026 року;
- 4-й тур: 3-4 листопада 2026 року;
- 5-й тур: 24-25 листопада 2026 року;
- 6-й тур: 8-9 грудня 2026 року;
- 7-й тур: 19-20 січня 2027 року;
- 8-й тур: 27 січня 2027 року.
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