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Мессі та Суарес отримали нового головного тренера у «Інтер Маямі»

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Мессі та Суарес отримали нового головного тренера у «Інтер Маямі»
Кілі Гонсалес зайняв пост головного тренера «Інтер Маямі»
фото: Instagram Кілі Гонсалеса

Гільєрмо Хойос пішов з «Інтер Маямі» через три місяці після призначення

Аргентинський спеціаліст Кілі Гонсалес став новим головним тренером «Інтер Маямі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «чапель».

Термін угоди між представником «Інтер Маямі» та 52-річним коучем залишається невідомим. Біля керма команди він замінив іншого аргентинця – Гільєрмо Хойос пропрацював з «Інтер Маямі» трохи більше трьох місяців.

У складі «чапель» виступає величезна кількість зірок, які після підкорення вершин європейського футболу відправились в MLS: Ліонель Мессі, Луїс Суарес, Каземіро та Родріго Де Поль.

Минулий сезон для «Інтер Маямі» став історичним: клуб вперше у своїй історії прийшов до перемоги у плей-офф MLS, здолавши на своєму шляху «Нашвілл» (2:1), «Цинциннаті» (0:4), «Нью-Йорк Сіті» (5:1) та «Ванкувер Вайткепс» (3:1).

У цьому сезоні після 21 зіграного матчу регулярного чемпіонату Східної конференції чинний переможець турніру посідає друге місце таблиці з 39 очками, відстаючи від лідируючого «Нашвілла» на 10 пунктів.

Нагадаємо, що нещодавно Ліонель Мессі зіграв перший матч після смерті батька: у поєдинку Кубка ліг «Інтер Маямі» поступився мексиканському «Леону» з рахунком 2:3.

Як повідомлялося, відбулося жеребкування загального етапу Ліги чемпіонів.

Суперники «Шахтаря» у рамках загального етапу Ліги чемпіонів

  • «Реал»
  • «Інтер»
  • «Спортінг»
  • ПСВ
  • «Фенербахче»
  • «РБ Лейпциг»
  • АЕК
  • «Слован»

Розклад матчів Ліги чемпіонів

  • 1-й тур: 8-10 вересня 2026 року;
  • 2-й тур: 13-14 жовтня 2026 року;
  • 3-й тур: 20-21 жовтня 2026 року;
  • 4-й тур: 3-4 листопада 2026 року;
  • 5-й тур: 24-25 листопада 2026 року;
  • 6-й тур: 8-9 грудня 2026 року;
  • 7-й тур: 19-20 січня 2027 року;
  • 8-й тур: 27 січня 2027 року.
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі Луїс Суарес Каземіро Major League Soccer (MLS) ФК Інтер Маямі

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