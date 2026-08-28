Мессі та Суарес отримали нового головного тренера у «Інтер Маямі»

Гільєрмо Хойос пішов з «Інтер Маямі» через три місяці після призначення

Аргентинський спеціаліст Кілі Гонсалес став новим головним тренером «Інтер Маямі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «чапель».

Термін угоди між представником «Інтер Маямі» та 52-річним коучем залишається невідомим. Біля керма команди він замінив іншого аргентинця – Гільєрмо Хойос пропрацював з «Інтер Маямі» трохи більше трьох місяців.

У складі «чапель» виступає величезна кількість зірок, які після підкорення вершин європейського футболу відправились в MLS: Ліонель Мессі, Луїс Суарес, Каземіро та Родріго Де Поль.

Минулий сезон для «Інтер Маямі» став історичним: клуб вперше у своїй історії прийшов до перемоги у плей-офф MLS, здолавши на своєму шляху «Нашвілл» (2:1), «Цинциннаті» (0:4), «Нью-Йорк Сіті» (5:1) та «Ванкувер Вайткепс» (3:1).

У цьому сезоні після 21 зіграного матчу регулярного чемпіонату Східної конференції чинний переможець турніру посідає друге місце таблиці з 39 очками, відстаючи від лідируючого «Нашвілла» на 10 пунктів.

Нагадаємо, що нещодавно Ліонель Мессі зіграв перший матч після смерті батька: у поєдинку Кубка ліг «Інтер Маямі» поступився мексиканському «Леону» з рахунком 2:3.

Як повідомлялося, відбулося жеребкування загального етапу Ліги чемпіонів.

Суперники «Шахтаря» у рамках загального етапу Ліги чемпіонів

«Реал»

«Інтер»

«Спортінг»

ПСВ

«Фенербахче»

«РБ Лейпциг»

АЕК

«Слован»

Розклад матчів Ліги чемпіонів