Олександр Зінченко вбиває свій талант. Британські ЗМІ про українця у «Манчестер Сіті»

Олександр Зінченко Фото взяте з twitter.com

Ресурс Goal вирішив оцінити перспективи нашого співвітчизника у чемпіонаті Англії

Олександр Зінченко продовжує безуспішні спроби завоювати місце в основному (підкреслюємо – мова наразі навіть не про стартову 11-ку!) складі чинного чемпіона Англії «Манчестер Сіті». З початку сезону 2018/19 Олександр провів лише шість матчів, з них два – у Кубку ліги Англії.

Про пріоритетність фігури Олександра для наставника «містян» Хосепа Гвардіоли говорить кількість появ у футболці «Сіті» в матчах вищої ліги Англії та Лізі чемпіонів – на ці турніри «блакитний місяць» робить ставку. І в межах національного чемпіонату, і в головному єврокубку Зінченко зіграв всього по два матчі.

«Главком» пропонує читачам переклад матеріалу авторитетного британського ресурсу Goal, який розповідає про нашого співвітчизника.

Мабуть, це було особливо очевидно перед матчами з донецьким «Шахтарем». Клубом, який у кар’єрі Зінченка слід точно залишив. Було ясно – Олександр за «Сіті» грає все менше, й із командою, яка його кар’єру ледь, щонайменше, сильно не загальмувала, гравець збірної України може й не зіграти. Вийшов, провів на полі 90 хвилин у другій, домашній для «Сіті», грі команд, і навіть віддав гольову передачу, виступаючи на «улюбленій» для себе в «Манчестері» позиції – лівого захисника-латераля. Проте, чи змінило це щось для Олександра у глобальному сенсі? Чи спинило потік розмов про швидкий трансфер молодого футболіста, якому потрібна ігрова практика? Звернімося до публікації британських колег.





Олександр Зінченко та Хосеп Гвардіола

З початку сезону-2018/19 в таборі «Сіті», серед іншого, був помітним прогрес Філа Фодена. Цей факт ще більше посилив конкуренцію на флангах атаки, де міг би зіграти й Олександр Зінченко, але навряд чи зіграє. В ньому Хосеп (наставник «Сіті» Гвардіола – примітка «Главкома») продовжує бачити лівого латераля для матчів, в яких «Сіті» 90% часу проводить на чужій половині поля.

У міжсезоння Зінченко міг перейти у «Вулвергемптон» або іспанський «Бетіс», але вважав за краще залишитися. Йому трохи пощастило з травмами Бенжамена Менді (лівий захисник збірної Франції – примітка «Главкома») й дисциплінарними стягненнями, накладеними Гвардіолою на француза, а також черговою травмою колеги по амплуа Фабіана Делфа. Зінченко зіграв проти «Оксфорда» й «Брайтона», але в цих матчах Олександр грав не захисника й не латераля, а свою традиційну в таких матчах роль підношувача снарядів для Давіда Сілви й інших атакувальних півзахисників.

Проте є відчуття, що Зінченко все ж розуміє безперспективність свого перебування в «Сіті», але чекає правильної пропозиції. Ясна річ, якихось кардинальних змін в команді, яка вже третій сезон грає під керівництвом менеджера, досить консервативного в своїх стильових уподобаннях і придбала всього одного гравця під «основу» цього літа, відбутися не могло. Не відбулося й якісного стрибка у ігровому прогресі Зінченка. То з якого дива він отримає більше ігрової практики в команді, де є Кевін Де Брюйне, згаданий вище Сілва, Бернарду Сілва, Лерой Сане чи Рахім Стерлінг? Відповідь очевидна.

І тут на авансцену виходить… італійський «Наполі». Причому Зінченко може стати не просто футболістом, який поповнить ряди клубу Серії А, а «частиною» доволі цікавої угоди.

«Партенопеї» мають плани на Зінченка давно, і це було відомо ще до того, як цю команду очолив славнозвісний Карло Анчелотті. «Наполі» проявив інтерес до гравця як влітку, так і рік тому, але кожного разу не вдавалося знайти спільну мову з «Манчестер Сіті».

Разом з тим, не варто сумніватися, що Олександр Зінченко відкритий для переїзду з «Манчестер Сіті» після того, як він потрапив у ситуацію, коли на нього розраховують хіба що як другого, третього гравця на тих позиціях, де він може виступати. Зараз Зінченко може стати тим виконавцем, який виступить таким собі «пожежником». Але, таким чином, футболіст може врятувати свій талант, який зараз не інакше, як вбиває – йому потрібна ігрова практика на високому рівні.

Справа в тому, що алжирський захисник Неаполя Фауззі Гулям близький до переїзду в Манчестер. Проте не в його «блакитну», а «червону» частину міста. Гулям має підсилити одну з найбільш проблемних ланок «дияволів».

До чого тут Зінченко? Українець керівництвом та тренерським штабом «Наполі», як стало відомо з неофіційних джерел, розглядається як чи не основний кандидат на зміну Гуляму, як виконавець, який здатен не допустити «пожежі» на позиції, яка з від’їздом того «осиротіє». Неважко здогадатися, що в Зінченку неаполітанці отримають футболіста, який зможе грати кілька «ролей», і не тільки в обороні. Зважаючи ж на те, що в Неаполі конкуренція не така висока, як у Манчестері, Зінченко міг би розраховувати на постійну ігрову практику.

Чи стане все це реальністю? Чекати недовго – імовірно, до січня.

Переклав Максим Салівон, спеціально для «Главкома»