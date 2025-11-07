Головна Спорт Новини
Юнацька збірна України з футболу провела другий спаринг з Італією

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Українці не змогли відзначитися забити м'ячем у грі з Італією

Україна поступилася Італії з рахунком 0:3

Юнацька збірна України з футболу U-16 (гравці 2010 року народження) у межах навчально-тренувального збору в Італії провела другий спаринг із місцевими однолітками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Порівняно з поєдинком, що відбувся два дні тому (2:6), головний тренер українців Володимир Самборський зробив п’ять замін у стартовому складі. Місце у воротах зайняв Галдін, у захисті з’явилися Бегметюк і Абрамовіч, а в півзахисті – Рибак і Сердюковський. Натомість керманич італійців Мануєль Паскуаль повністю оновив стартову одинадцятку своєї команди.

У першій половині тайму синьо-жовті володіли ініціативою й створили два гольові моменти за участю Дзюринця, який, нагадаємо, у першій зустрічі відзначився двома асистами. Спочатку Олег загрожував воротам господарів із гри – удар заблокували захисники, а згодом небезпечно пробивав після кутового, проте суперників урятував голкіпер.

У середині тайму італійці скористалися вкиданням ауту: невдала спроба наших захисників винести м’яч із власного штрафного завершилася голом представника «Ювентусу» Сальває. Синьо-жовті намагалися швидко відігратися – після удару Рибака апеннінців урятувала поперечина. Гарні моменти також мали Бодак і Сердюковський. Однак, захопившись атакою, українці пропустили контрвипад після перехоплення м’яча в центрі поля – Растелло, ще один гравець «Ювентусу», влучно пробив із 15 метрів у дальній кут.

На початку другого тайму чудовий шанс скоротити відставання в рахунку мав Рибак після передачі Дзюринця, але не влучив у дальній кут. Згодом Бодак із меж штрафного пробив по воротах, та м’яч влучив у сітку із зовнішнього боку. Удар Федушка низом прийшовся просто в руки кіперу.

Наприкінці зустрічі високий пресинг італійців призвів до втрати українцями м'яча у власному штрафному. Із першим ударом упорався наш воротар, другий заблокували захисники, але з третьої спроби суперники досягли свого й встановили підсумковий результат – 3:0.

Товариський матч

Італія (U-16) – Україна (U-16) – 3:0 (2:0)

Голи: Сальває (23), Растелло (38), Піпіто (84).

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».



