Жіноча збірна України з футболу зіграла товариський матч проти Румунії

Українки не змогли втримати перевагу

Сьогодні, 28 жовтня в Бухаресті жіноча збірна України провела товариський матч проти господарок поля – команди Румунії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Для підопічних Володимира Пятенка це була вже друга жовтнева перевірка сил. Кількома днями раніше українки у спарингу здолали Словаччину з рахунком 2:1.

Початок гри минув у рівній боротьбі: обидві команди діяли обережно, приділяючи багато уваги обороні. Найнебезпечніший момент у першому таймі мала Ніколь Козлова, однак її удар із середньої дистанції парирувала воротар румунок.

Після перерви синьо-жовті створили кілька чудових моментів. Спочатку Овдійчук, скориставшись точною передачею від Петрик, вирвалася сам на сам, проте її удар із гострого кута прийшовся прямо в голкіпера. Згодом небезпечного удару завдала Козлова – і знову воротар збірної Румунії була на висоті.

Реалізували свою перевагу українки на 80-й хвилині. Після подачі кутового з лівого флангу Котик виграла боротьбу в повітрі та скинула м’яч головою на Шматко, яка також головою переправила його у ворота.

Утім, уже за три хвилини румунки відновили рівновагу. Після флангової передачі Марку зіграла на випередження й точно пробила головою – 1:1. Цей рахунок зберігся до фінального свистка.

Товариський матч жіночих збірних

Румунія – Україна – 1:1 (0:0)

Голи: Марку (83) – Шматко (80).

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».