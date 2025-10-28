Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Жіноча збірна України з футболу зіграла товариський матч проти Румунії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Жіноча збірна України з футболу зіграла товариський матч проти Румунії
Для підопічних Володимира Пятенка це була вже друга жовтнева перевірка сил

Українки не змогли втримати перевагу

Сьогодні, 28 жовтня в Бухаресті жіноча збірна України провела товариський матч проти господарок поля – команди Румунії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Для підопічних Володимира Пятенка це була вже друга жовтнева перевірка сил. Кількома днями раніше українки у спарингу здолали Словаччину з рахунком 2:1.

Початок гри минув у рівній боротьбі: обидві команди діяли обережно, приділяючи багато уваги обороні. Найнебезпечніший момент у першому таймі мала Ніколь Козлова, однак її удар із середньої дистанції парирувала воротар румунок.

Після перерви синьо-жовті створили кілька чудових моментів. Спочатку Овдійчук, скориставшись точною передачею від Петрик, вирвалася сам на сам, проте її удар із гострого кута прийшовся прямо в голкіпера. Згодом небезпечного удару завдала Козлова – і знову воротар збірної Румунії була на висоті.

Реалізували свою перевагу українки на 80-й хвилині. Після подачі кутового з лівого флангу Котик виграла боротьбу в повітрі та скинула м’яч головою на Шматко, яка також головою переправила його у ворота.

Утім, уже за три хвилини румунки відновили рівновагу. Після флангової передачі Марку зіграла на випередження й точно пробила головою – 1:1. Цей рахунок зберігся до фінального свистка.

Товариський матч жіночих збірних

Румунія – Україна – 1:1 (0:0)

Голи: Марку (83) – Шматко (80).

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ жіночий футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ліфтер Вадим визволив Артема Мілевського
Мілевський застряг у ліфті під час вимкнення струму
Сьогодні, 10:31
Синьо-жовті мають 1555,36 бала.
Україна піднялася в рейтингу ФІФА: яке місце посідає наша збірна
17 жовтня, 14:59
За голами у кваліфікації до чемпіонатів світу Роналду з 41 забитим м'ячем обійшов гватемальця Руїса
Роналду прокоментував своє історичне досягнення у кваліфікаціях чемпіонатів світу
15 жовтня, 22:40
Навчально-тренувальний збір синьо-жовтих триватиме до 16 жовтня
Юнацька збірна України з футболу поступилася Швеції на турнірі в Хорватії
14 жовтня, 19:40
Сьогодні наша команда побореться зі Швецією за друге місце
Україна – Швеція: де дивитися гру юнацьких збірних з футболу
14 жовтня, 12:37
Пірло двічі виграв Лігу чемпіонів
Чемпіон світу з футболу став амбасадором російського букмекера, який допомагає окупантам
9 жовтня, 13:34
Україна мінімально поступається Іспанії й завершує боротьбу на чемпіонаті світу в Чилі
Збірна України завершила боротьбу на чемпіонаті світу (U-20) з футболу
8 жовтня, 10:28
Суперником України в 1/8 фіналу стане збірна Іспанії
Визначився суперник України в 1/8 фіналу чемпіонату світу (U-20) з футболу
6 жовтня, 09:21
28-річний українець отримав пошкодження у поєдинку АПЛ проти «Сандерленда»
Зінченко пропустить жовтневі матчі збірної України – ЗМІ
1 жовтня, 12:41

Новини

Жіноча збірна України з футболу зіграла товариський матч проти Румунії
Жіноча збірна України з футболу зіграла товариський матч проти Румунії
Швейцарська триатлоністка виправдала потрапляння допінгу інтимною близькістю
Швейцарська триатлоністка виправдала потрапляння допінгу інтимною близькістю
Світоліна вдруге здобула нагороду Heart Award за виступ у Кубку Біллі Джин Кінг
Світоліна вдруге здобула нагороду Heart Award за виступ у Кубку Біллі Джин Кінг
Визначилися три учасники 1/4 фіналу Кубку України з футболу
Визначилися три учасники 1/4 фіналу Кубку України з футболу
Збірна України з кіокушинкай карате посіла перше місце на турнірі у Грузії
Збірна України з кіокушинкай карате посіла перше місце на турнірі у Грузії
Збірна України з паратриатлону здобула дві нагороди Кубку світу
Збірна України з паратриатлону здобула дві нагороди Кубку світу

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua