Продовжив феєричний вечір. Артем Довбик забив у ворота «Парми»

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Продовжив феєричний вечір. Артем Довбик забив у ворота «Парми»
Довбик другий рік намагається пристосуватися до італійського чемпіонату
Джерело: REUTERS/Matteo Ciambelli

Футболіст зумів довести критикам, що заслуговує місця у складі «вовків»

Український нападник Артем Довбик став однією з ключових осіб матчу дев'ятого туру італійської Серії А між «Ромою» та «Пармою». Про це повідомляє «Главком»

Домашній матч Довбик розпочав на лаві запасних, залишившись поза стартовим складом уже втретє поспіль. У першому таймі римляни створили обмаль гольових моментів, а єдиний забитий м'яч від Матіаса Суле був скасований через офсайд. У другій половині гри «Рома» підвищила темп, і рахунок відкрив Маріо Ермосо після подачі кутового. Головний для українських вболівальників момент настав на 73-й хвилині, коли Довбик усе ж вийшов на поле, замінивши Суле. Українцю знадобилося вісім хвилин, щоб відзначитися взяттям воріт. На 83-й хвилині він отримав м'яч у штрафному майданчику «Парми», швидко розвернувся, зреагував на відскок, та потужним ударом низом відправив м'яч у сітку воріт, забивши другий і вирішальний гол «Роми». «Парма» відіграла один гол після вкидання ауту, з якого Алессандро Чиркаті перехитрив Міле Свілара після асиста головою від Адріана Бенедичака, і рахунок по завершенню часу став 2:1. 

Забитий м'яч перервав безгольову серію Довбика, яка тривала з кінця вересня та налічувала сім матчів (п'ять за клуб і дві гри за збірну України). А завдяки цій важливій звитязі римський клуб піднявся на другу сходинку Серії А, маючи у своєму активі 21 очко, та поступається лише «Наполі» за різницею голів («+12» проти «+6»).

Після матчу на пресконференції Артем заявив: «Це три важливі моменти. Я задоволений голом, який виявився вирішальним для перемоги. Злети і падіння? Це нелегко, але я думаю про поле: тренер пояснює, що робити, особливо тим, хто виходить на поле в вирішальні моменти. Я роблю все можливе, щоб допомогти команді, менталітет правильний: моя сім'я завжди мене підтримує. Я присвячую цей гол уболівальникам, які були поруч зі мною в складні моменти».

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

