Подарунок від Безуса та «безжальний убивця» Рибалка. Європейські ЗМІ – про гру українців за кордоном

Вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських виконавців за минулий вікенд

Спортивна редакція «Главкома», попри свята, продовжує ретельно відстежувати виступи українських футболістів, які захищають кольори своїх команд у різних європейських чемпіонатах. Увагу шанувальників українських талантів цього разу прикувала гра, насамперед, у Туреччині та Бельгії. «Главком» ділиться виступами

Роман Безус

Вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських виконавців за минулий вікенд

Спортивна редакція «Главкома», попри свята, продовжує ретельно відстежувати виступи українських футболістів, які захищають кольори своїх команд у різних європейських чемпіонатах.

Увагу шанувальників українських талантів цього разу прикувала гра, насамперед, у Туреччині та Бельгії.

«Главком» ділиться виступами українських футболістів – вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських виконавців.

Черговий матч такого українського футболіста, як Руслан Маліновський, став для нього і його команди радше невдалим. У грі проти «Кортрейка» його «Генк» не тільки не зумів перемогти, а й опоненту програв (рахунок зустрічі 2:3). Маліновський вийшов із перших секунд поєдинку, провів на полі усі 90 з гаком хвилин, проте результативні дії в свій актив записати не зміг. Його команда похизуватися певним результатом у таблиці про рангом теж не може – нині «Генк» обіймає лише десяту сходинку, маючи 24 бали, і від «зони єврокубків» відстає доволі суттєво.

Портал Sporza про дії нашого виконавця пише не вельми докладно й говорить про гру Маліновського, таке враження, неохоче:

«…Схоже, наразі весь «Генк» переживає не кращий період, як і його гравці середньої лінії… Маліновський не зміг показати кращий футбол, ніж його партнери, і поразка господарів стала реальністю багато в чому через те, що півзахист «Генка» зіграв так само неякісно, як і оборона…»

Таке трапляється не кожен тиждень, але далеко не в останньому національному чемпіонаті Європі в одній грі у різних командах вийшли два українці. В поєдинку з «Генком» одним із захисників тріумфатора зустрічі «Кортрейка» був колишній футболіст київського «Динамо» Євген Макаренко. Євген зіграв з першої до останньої хвилини, в його пасиві є жовта картка, проте в цілому він провів непоганий матч… Цікаво, Що Макаренко не проходив з «Кортрейком» передсезонний збір, а одразу після поповнення складу «Кортрейка» влітку зміг витіснити з «основи» свого опонента Вербоома, але пізніше застряг у запасі… І от – повернувся в гру. «Кортрейк» набрав 23 очки й посідає 11-ту позицію.

Згадане вище видання Sporza про Макаренка пише в контексті гри його команди як такої:

«…Зважаючи на такий результативний поєдинок, не можна сказати, що оборона гостей відіграла надійно. Але – зі своїм завданням все ж впоралася краще, ніж захист опонента… Макаренко кілька разів дозволив себе переграти візаві, був неуважним, проте при підтримці атак був корисним…»

Хавбек клубу вищої ліги Туреччини, команди з назвою «Сівасспор», Сергій Рибалка, в черговій грі національного чемпіонату цієї країни провів не просто успішний матч… Здавалося б, серія з трьох поразок поспіль негативно позначилась і на перспективах Сергія, який після 0:4 від «Генчлербірлігі» сів на лаву запасних. У двох останніх матчах, в яких його команда змогла набрати чотири очки, орендований в київського «Динамо» виконавець виходив тільки на заміну… І от у поєдинку з флагманом Туреччини, чинним чемпіоном цієї країни «Бешикташем», Сергій вийшов у стартовому складі, провів на полі 61 хвилину, й… забив! Це його перший гол у складі нового клубу, також він віддав три гольові передачі й є штатним виконавцем «стандартів» своєї команди. Наразі «Сівасспор» посідає восьму позицію в таблиці з 26-ма очками.

Ресурс Milliyet відзначив у нашого виконавця винахідливість та вміння обирати позицію:

«…На початку матчу Рибалка опинився у потрібному місці в потрібний час, коли вгатив м’яча у сітку з меж штрафного майданчика, як справжній безжальний убивця. Проте його гол пояснюється не тільки цим. Півзахисник господарів не вперше робить роботу для оборони суперника нестерпною за рахунок чудового розуміння своєї ролі на полі…»

Хавбек ще одного колективу вищої ліги Бельгії, «Сент-Трюйдена», українець Роман Безус, нарешті показав, що його списувати з рахунків ранувато. В грі проти команди «Стандард» з міста Льєж Безус створив справжній шедевр, адже зумів не просто забити гол, а зробив це прямим ударом від кутового прапорця!.. Градусу важливості ситуації додає той факт, що це сталося на 91-й хвилині поєдинку!.. Сам Руслан увійшов у гру лише на 86-й хвилині поєдинку. Його колектив займає шосту позицію з 29-ма балами.

Сайт Voetbalkrant про результативний удар колишнього виконавця київського «Динамо» та «Дніпра» пише у приємній для нас художній формі, називаючи дію Романа наступними словами:

«...Чудовий різдвяний подарунок для вболівальників «Сент-Трюйдена» від гравця, який може сподіватися на милість тренерського штабу в наступних поєдинках...»

Максим Салівон, для «Главкома»