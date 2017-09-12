П'ять причин, чому новий сезон Формули-1 буде цікавим

У команді Mercedes склали список з п'яти моментів, які обіцяють зробити майбутній сезон особливо цікавим

Прес-служба найсильнішої на даний момент команди у Формулі-1 – Mercedes AMG – вирішила спрогнозувати, чому сезону 2018 року у «Королівських автоперегонах» має стати ще більш видовищним. Зокрема, називаються повернення у перелік Гран Прі етапів у Німеччині та Франції, можливу боротьбу за чемпіонство відразу трьох команд, а



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У команді Mercedes склали список з п'яти моментів, які обіцяють зробити майбутній сезон особливо цікавим

Прес-служба найсильнішої на даний момент команди у Формулі-1 – Mercedes AMG – вирішила спрогнозувати, чому сезону 2018 року у «Королівських автоперегонах» має стати ще більш видовищним.

Зокрема, називаються повернення у перелік Гран Прі етапів у Німеччині та Франції, можливу боротьбу за чемпіонство відразу трьох команд, а також той факт, що у сезоні-2018 буде немало молодих гонщиків.

Повернення класичних Гран Прі

Хоча база Mercedes AMG знаходиться у Великобританії, все-таки це заводська команда штутгартського концерну, і всім було шкода, що у минулому році у календарі чемпіонату не було Гран Прі Німеччини. Але у 2018-му класична гонка повертається в Гоккенгайм, а також після десятирічної перерви знову відбудеться Гран Прі Франції, тепер його буде приймати Поль-Рікар. У зв'язку з цим у Mercedes нагадали, що в історії команди були успіхи на французьких трасах: у 1954 році Хуан-Мануель Фанхіо та Карл Клінг завоювали переможний дубль у Реймсі.

Прагнення вп'яте перемогти у чемпіонаті

У минулому році команда з Бреклі в четвертий раз поспіль здобула перемогу в обох заліках чемпіонату. Зрозуміло, зараз все починається спочатку, тому на колишніх лаврах спочивати не можна. У 2018 році боротьба обіцяє бути дуже гострою, але у Mercedes у повній мірі налаштовані повторити успіх попередніх чотирьох років і вп'яте поспіль піднятися на гоночний Олімп. До речі, в історії Формули-1 подібне досягнення є тільки на рахунку Ferrari.

Три команди будуть боротися за перемоги

У минулому році Ferrari виступала набагато впевненіше, ніж у 2016-му, і в Mercedes очікують, що Скудерія знову буде у відмінній формі. Це означає, що суперечка за перемоги буде проходити у гострій боротьбі, яка обіцяє бути ще більш цікавою, оскільки у чемпіонаті є і третя сила: Red Bull Racing.

У другій половині минулого сезону вона була серйозним суперником, а якщо врахувати, що технічний регламент залишається стабільним, можна очікувати, що Даніель Ріккардо та Макс Ферстаппен будуть регулярно претендувати на найвищі місця.

Але не варто забувати, що кілька інших команд теж можуть включитися у боротьбу за подіуми: це McLaren, яка перейшла на двигуни Renault, це сама Renault, склад якої у минулому році поповнився спраглим до успіху Карлосом Сайнсом, і Force India, на чиїх машинах стоять силові установки Mercedes, створені у Бріксворті.

Нове покоління

Серед учасників чемпіонату все більше молодих талантів, і дуже цікаво, як вони покажуть себе у 2018 році. Естебан Окон, учасник молодіжної програми Mercedes, настільки здорово виступав за кермом Force India, що його без перебільшення можна назвати одним з відкриттів минулого сезону. Логічно припустити, що у цьому сезоні він постарається зміцнити свою репутацію.

Також цікаво, чого зможе домогтися Стоффель Вандорн за кермом McLaren з двигуном Renault, і як будуть виступати минулорічні дебютанти Toro Rosso П'єр Гаслі та Брендон Гартлі, адже на машинах італійської команди тепер стоять силові установки Honda. Не менш цікаво подивитися, як буде виглядати за кермом Sauber Шарль Леклер, якого вважають одним з найперспективніших пілотів свого покоління. Увага буде прикута і до Сергія Сироткіна у Williams, тим більше, що на машинах цієї команди теж стоять чемпіонські мотори Mercedes.

Зміни у лінійці складів Pirelli

Для сезону 2018 року у Pirelli підготували оновлену лінійку складів, намагаючись внести свій вклад у підвищення видовищності гонок. Тепер у розпорядженні команд буде сім складів гуми для сухого асфальту, тоді як у минулому році їх було п'ять: з'являться шини SuperHard і HyperSoft.

В цілому, всі склади стали на один щабель м'якше, але також були внесені зміни у конструкцію шин – все у комплексі, як сподіваються у Pirelli, має привести до підвищення рівня деградації, так що гонок з єдиним піт-стопом має поменшати. Отже, команди будуть застосовувати більш різноманітні тактичні схеми, а число обгонів зросте – саме цього чекають і гонщики, і вболівальники.

За матеріалами F1News.Ru