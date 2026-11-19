«Будучность» Ковляра здобула перемогу в Єврокубку
«Будучность» здолала «Шльонськ»
В Єврокубку «Будучность» Олександр Ковляр здобула домашню перемогу над «Шльонськом» 94:88. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Олександр Ковляр відіграв 27 хвилин, набрав 5 очок (1/4 двоочкові, 0/3 триочкові, 3/4 штрафні), зібрав 2 підбирання, віддав 6 передачі, зробив 1 перехоплення при 3 фолах.
«Динамо» Бухарест поступилось угорському «Сольноку» 73:104 в Кубку Європи ФІБА. Ростислав Новицький за 16 хвилин набрав 7 очок (3/3 двоочкові, 1/2 штрафні), зібрав 3 підбирання, поставив 1 блок-шот при 2 втратах і 3 фолах.
В ЄНБЛ австрійський «Капфенберг Буллз» здолав «ЦІУ-Тбілісі» 96:86. Віталій Зотов зіграв майже 34 хвилини, набрав 17 очок (1/2 двоочкові, 4/7 триочкові, 3/4 штрафні), зібрав 4 підбирання, віддав 8 передач, зробив 2 перехоплення при 9 втратах і 4 фолах.
Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився зі складом на зустрічі проти Португалії та Чорногорії.
Склад збірної України
Захисники
- Максим Шульга (Реал, Іспанія)
- Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія)
- Єгор Сушкін (Харківські Соколи, Україна)
- Ілля Тиртишник (Есперія Олімпія, Італія)
Форвард
- Олексій Соловйов (Харківські Соколи, Україна)
- Олександр Липовий (без клубу)
- Олександр Кобзистий (без клубу)
- Артем Ковальов (Орду, Азербайджан)
- Андрій Войналович (Таураге, Литва)
- В’ячеслав Бобров (Сталь Острув, Польща)
- Данііл Шеліст (Ов’єдо, Іспанія)
Центрові
- Ростислав Новицький (Динамо, Румунія)
- Дмитро Скапінцев (Лейма Корунья, Іспанія)
Головний тренер – Айнарс Багатскіс.
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