В Єврокубку «Будучность» Олександр Ковляр здобула домашню перемогу над «Шльонськом» 94:88. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Олександр Ковляр відіграв 27 хвилин, набрав 5 очок (1/4 двоочкові, 0/3 триочкові, 3/4 штрафні), зібрав 2 підбирання, віддав 6 передачі, зробив 1 перехоплення при 3 фолах.

«Динамо» Бухарест поступилось угорському «Сольноку» 73:104 в Кубку Європи ФІБА. Ростислав Новицький за 16 хвилин набрав 7 очок (3/3 двоочкові, 1/2 штрафні), зібрав 3 підбирання, поставив 1 блок-шот при 2 втратах і 3 фолах.

В ЄНБЛ австрійський «Капфенберг Буллз» здолав «ЦІУ-Тбілісі» 96:86. Віталій Зотов зіграв майже 34 хвилини, набрав 17 очок (1/2 двоочкові, 4/7 триочкові, 3/4 штрафні), зібрав 4 підбирання, віддав 8 передач, зробив 2 перехоплення при 9 втратах і 4 фолах.

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України з баскетболу визначився зі складом на зустрічі проти Португалії та Чорногорії.

Склад збірної України

Захисники

Максим Шульга (Реал, Іспанія)

Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія)

Єгор Сушкін (Харківські Соколи, Україна)

Ілля Тиртишник (Есперія Олімпія, Італія)

Форвард

Олексій Соловйов (Харківські Соколи, Україна)

Олександр Липовий (без клубу)

Олександр Кобзистий (без клубу)

Артем Ковальов (Орду, Азербайджан)

Андрій Войналович (Таураге, Литва)

В’ячеслав Бобров (Сталь Острув, Польща)

Данііл Шеліст (Ов’єдо, Іспанія)

Центрові

Ростислав Новицький (Динамо, Румунія)

Дмитро Скапінцев (Лейма Корунья, Іспанія)

Головний тренер – Айнарс Багатскіс.