Український чемпіон Європи Юрій Ковальчук зіграв весілля

Урочиста церемонія пройшла у Львові

Чемпіон Європи 2025 із сучасного п'ятиборства Юрій Ковальчук одружився зі своєю нареченою Вікторією. Про це повідомляє «Главком».

Новоспечене подружжя поділилося світлинами зі свого весілля, яке відбулося 11 жовтня у Львові. Фото та відео зі святкування молодята опублікували на власних сторінках в Instagram, показавши моменти особливого для них дня.

фото: Юрій Комар

Церемонія вінчання та обміну обручками пройшла у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Саме там закохані скріпили свій союз перед близькими, після чого продовжили святкування у колі рідних і друзів.

фото: Інстаграм сториз

Серед гостей були батьки наречених, а також товариші Ковальчука по збірній України з сучасного п'ятиборства. На весіллі були присутні Данило Сич і Максим Агарушев, які представляють Україну в цьому виді спорту. До святкування долучився і молодший брат спортсмена Максим Ковальчук.

фото: Інстграм сториз

Нагадаємо, що цього року п'ятиборець Ковальчук здобув першу в кар'єрі бронзу Кубка світу.