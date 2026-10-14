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Український чемпіон Європи Юрій Ковальчук зіграв весілля

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Український чемпіон Європи Юрій Ковальчук зіграв весілля
Юрій та Вікторія Ковальчуки поділилися моментами церемонії у соціальних мережах
фото: Юрій Комар

Урочиста церемонія пройшла у Львові

Чемпіон Європи 2025 із сучасного п'ятиборства Юрій Ковальчук одружився зі своєю нареченою Вікторією. Про це повідомляє «Главком»

Новоспечене подружжя поділилося світлинами зі свого весілля, яке відбулося 11 жовтня у Львові. Фото та відео зі святкування молодята опублікували на власних сторінках в Instagram, показавши моменти особливого для них дня.

Український чемпіон Європи Юрій Ковальчук зіграв весілля фото 1
Український чемпіон Європи Юрій Ковальчук зіграв весілля фото 2
фото: Юрій Комар

Церемонія вінчання та обміну обручками пройшла у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Саме там закохані скріпили свій союз перед близькими, після чого продовжили святкування у колі рідних і друзів.

Український чемпіон Європи Юрій Ковальчук зіграв весілля фото 3
фото: Інстаграм сториз

Серед гостей були батьки наречених, а також товариші Ковальчука по збірній України з сучасного п'ятиборства. На весіллі були присутні Данило Сич і Максим Агарушев, які представляють Україну в цьому виді спорту. До святкування долучився і молодший брат спортсмена Максим Ковальчук.

Український чемпіон Європи Юрій Ковальчук зіграв весілля фото 4
Український чемпіон Європи Юрій Ковальчук зіграв весілля фото 5
Український чемпіон Європи Юрій Ковальчук зіграв весілля фото 6
фото: Інстграм сториз

Нагадаємо, що цього року п'ятиборець Ковальчук здобув першу в кар'єрі бронзу Кубка світу

Теги: сучасне п'ятиборство весілля

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