Андерсон: Дружба не потребує політичних мотивів

Беттіна Андерсон, дружина сина президента Дональда Трампа-молодшого, підтвердила, що російський олігарх Умар Кремльов організував частину їхніх травневих весільних урочистостей на приватному острові на Багамах як «надзвичайно щедрий весільний подарунок». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

Андерсон зазначила, що російський бізнесмен, якого вона назвала «нашим дорогим другом», організував два вечори святкувань після їхнього весілля. Кремльов є генеральним секретарем Міжнародної федерації боксу та соратником російського диктатора Володимира Путіна.

Беттіна Андерсон сказала, що саме весілля було лише для родини. Президент Дональд Трамп не був присутній, посилаючись на свої обов’язки у Вашингтоні.

«Наступні вихідні насправді були заплановані заздалегідь як веселі вихідні з друзями», – сказала вона. «Ми ніколи не планували, що це будуть наші весільні вихідні. Коли наші початкові плани щодо весілля змінилися, ми просто вирішили одружитися до цього і приїхали на вже заплановані вихідні як молодята. Наш дорогий друг Умар дуже щедро влаштував для нас дві неймовірні вечірки після нашого весілля. Це був надзвичайно щедрий весільний подарунок від друга, і ми були та залишаємося за це неймовірно вдячні».

Андерсон зазначила у своєму дописі: «Дружба не потребує політичних мотивів».

Нагадаємо, близький до російського диктатора Володимира Путіна олігарх та очільник Міжнародної асоціації боксу (IBA) Умар Кремльов таємно сплатив сотні тисяч доларів за розкішне весілля Дональда Трампа-молодшого та Беттіни Андерсон на Багамах.

За даними ЗМІ, Кремльов, справжнє прізвище якого Лутфуллоєв, у 2009 році мав судимість за вимагання та побиття. Його стрімкий зліт відбувся завдяки керівникові особистої охорони Путіна Олексію Рубіжному. Згодом Кремльов отримав під контроль ринок спортивних ставок у Росії, націоналізованого автодилера та лотереї.