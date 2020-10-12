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    Гарячі фото татуйованої бразильської стрибунки, через яку в басейні закипає вода

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    Гарячі фото татуйованої бразильської стрибунки, через яку в басейні закипає вода

    На сторінку цієї красуні в Instagram підписано понад 330 тисяч шанувальників її вроди

    Інгрід Олівейра - 24-річна стрибунка у воду з Бразилії. Дівчина 12 разів ставала чемпіонкою Бразилії, а також є триразовою чемпіонкою Південної Америки.

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    Гарячі фото татуйованої бразильської стрибунки, через яку в басейні закипає вода
    Гарячі фото татуйованої бразильської стрибунки, через яку в басейні закипає вода
    Гарячі фото татуйованої бразильської стрибунки, через яку в басейні закипає вода
    Гарячі фото татуйованої бразильської стрибунки, через яку в басейні закипає вода
    Гарячі фото татуйованої бразильської стрибунки, через яку в басейні закипає вода
    Гарячі фото татуйованої бразильської стрибунки, через яку в басейні закипає вода
    Гарячі фото татуйованої бразильської стрибунки, через яку в басейні закипає вода
    Гарячі фото татуйованої бразильської стрибунки, через яку в басейні закипає вода
    Гарячі фото татуйованої бразильської стрибунки, через яку в басейні закипає вода
    Гарячі фото татуйованої бразильської стрибунки, через яку в басейні закипає вода
    Гарячі фото татуйованої бразильської стрибунки, через яку в басейні закипає вода
    Гарячі фото татуйованої бразильської стрибунки, через яку в басейні закипає вода
    Гарячі фото татуйованої бразильської стрибунки, через яку в басейні закипає вода
    Гарячі фото татуйованої бразильської стрибунки, через яку в басейні закипає вода
    Гарячі фото татуйованої бразильської стрибунки, через яку в басейні закипає вода
    Гарячі фото татуйованої бразильської стрибунки, через яку в басейні закипає вода
    Гарячі фото татуйованої бразильської стрибунки, через яку в басейні закипає вода
    Гарячі фото татуйованої бразильської стрибунки, через яку в басейні закипає вода
    Гарячі фото татуйованої бразильської стрибунки, через яку в басейні закипає вода
    Гарячі фото татуйованої бразильської стрибунки, через яку в басейні закипає вода
    Гарячі фото татуйованої бразильської стрибунки, через яку в басейні закипає вода
    Гарячі фото татуйованої бразильської стрибунки, через яку в басейні закипає вода
    Гарячі фото татуйованої бразильської стрибунки, через яку в басейні закипає вода
    Гарячі фото татуйованої бразильської стрибунки, через яку в басейні закипає вода
    Гарячі фото татуйованої бразильської стрибунки, через яку в басейні закипає вода
    Гарячі фото татуйованої бразильської стрибунки, через яку в басейні закипає вода
    Гарячі фото татуйованої бразильської стрибунки, через яку в басейні закипає вода
    Гарячі фото татуйованої бразильської стрибунки, через яку в басейні закипає вода

    Крім свої спортивних звершень Інгрід виділяється і непересічною зовнішністю, а також має багато шанувальників у соціальних мережах.

    Зокрема, на сторінку цієї красуні в Instagram підписано понад 330 тисяч користувачів.

    стрибки у воду
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