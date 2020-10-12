Гарячі фото татуйованої бразильської стрибунки, через яку в басейні закипає вода



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На сторінку цієї красуні в Instagram підписано понад 330 тисяч шанувальників її вроди

Інгрід Олівейра - 24-річна стрибунка у воду з Бразилії. Дівчина 12 разів ставала чемпіонкою Бразилії, а також є триразовою чемпіонкою Південної Америки.

Крім свої спортивних звершень Інгрід виділяється і непересічною зовнішністю, а також має багато шанувальників у соціальних мережах.

Зокрема, на сторінку цієї красуні в Instagram підписано понад 330 тисяч користувачів.