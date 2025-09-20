Головна Скотч Життя
Чоловік зібрав неймовірну колекцію та потрапив до Книги рекордів Гіннесса

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Колекціонер з Бельгії потрапив до Книги рекордів Гіннесса
Бельгієць Стівен ван Дайк потрапив до Книги рекордів Гіннесса завдяки колекції міні-фігурок

Бельгієць Стівен ван Дайк увійшов до Книги рекордів Гіннесса, зібравши найбільшу у світі колекцію міні-фігурок. Його колекція налічує 11 803 одиниці, що принесло 41-річному чоловіку офіційний сертифікат. Про це пише «Главком» посилаючись на офіційну сторінку Книги рекордів Гіннесса у соцмережі. 

За словами рекордсмена, його захоплення почалося ще в дитинстві, коли він отримав свою першу міні-фігурку пірата. Хоча він загубив її, через багато років мати знайшла фігурку і повернула йому. Тепер вона має для нього особливу цінність, як «частинка дитинства». 

Кожна міні-фігурка в колекції Стівена має свою унікальну історію. Вона охоплює різноманітних персонажів – від класичних героїв до героїв таких франшиз, як «Зоряні війни», «Черепашки-ніндзя» та «Бетмен».

Ван Дайк розповів, що найбільш цінними для нього є рідкісні та лімітовані фігурки, які дуже важко дістати. Одним з таких екземплярів стала міні-фігурка типового британця у костюмі з прапором Великої Британії, яку він отримав, вистоявши шість годин у черзі, щоб взяти участь у розіграші. Всього таких фігурок було випущено лише 250.

Нагадаємо, 35-річний Майкл Зервос, громадянин США та Греції, встановив два світові рекорди Гіннеса: «найшвидший час для відвідування всіх суверенних країн (загальний)» та «найшвидший час для відвідування всіх суверенних країн (чоловіки)».

Раніше генеалог та історик з міста Кампо (Іспанія) Марія Хосе Фустер стала володаркою рекорду Гіннеса за найбільшу колекцію підставок для яєць, зібравши 15 485 унікальних екземплярів за 50 років. 

