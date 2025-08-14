«Одружений на баскетболі». Син Кличка розповів про своє особисте життя

Максим Кличко (праворуч) є кандидатом у збірну України з баскетболу

Максим Кличко наразі є гравцем «Монако»

20-річний центровий «Монако» та молодіжної збірної України з баскетболу U-20 Максим Кличко, син мера Києва та колишнього чемпіона світу з боксу Віталія Кличка, під час інтерв’ю BLIK.ua поділився деталями про своє особисте життя. Про це інформує «Главком».

На запитання про наявність романтичних стосунків баскетболіст відповів з усмішкою: «Я одружений на баскетболі».

Максим Кличко також розповів про своїх кумирів у баскетболі.

«Звісно, що першим у списку кумирів є Олександр Волков. З іноземців виділю іспанця Пау Газоля (колишній центровий і силовий форвард Барселони, Мемфіс Грізліс, Лос-Анджелес Лейкерс і багатьох інших клубів NBA, – прим.). Подобається його гра дуже. А ще – Ентоні Девіс (важкий форвард, який цьогоріч змінив Лейкерс на Даллас Маверікс, – прим.). І, звичайно, я скажу, що топовий для мене Дірк Новіцкі (німецький важкий форвард, легенда Вюрцбурга та Даллас Маверікс, – прим.). Дуже хочу перетворити свою гру на щось схоже, як у нього. Оці кидки його триочкові… У нього є все, що має бути в сучасного центрового», – заявив Максим Кличко.

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Наступний свій матч проти Швейцарії наша збірна під керівництвом Айнарса Багатскіса проведе 16 серпня.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.