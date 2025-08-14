Головна Спорт Скотч. Спорт
search button user button menu button

«Одружений на баскетболі». Син Кличка розповів про своє особисте життя

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
«Одружений на баскетболі». Син Кличка розповів про своє особисте життя
Максим Кличко (праворуч) є кандидатом у збірну України з баскетболу

Максим Кличко наразі є гравцем «Монако»

20-річний центровий «Монако» та молодіжної збірної України з баскетболу U-20 Максим Кличко, син мера Києва та колишнього чемпіона світу з боксу Віталія Кличка, під час інтерв’ю BLIK.ua поділився деталями про своє особисте життя. Про це інформує «Главком».

На запитання про наявність романтичних стосунків баскетболіст відповів з усмішкою: «Я одружений на баскетболі».

Максим Кличко також розповів про своїх кумирів у баскетболі.

«Звісно, що першим у списку кумирів є Олександр Волков. З іноземців виділю іспанця Пау Газоля (колишній центровий і силовий форвард Барселони, Мемфіс Грізліс, Лос-Анджелес Лейкерс і багатьох інших клубів NBA, – прим.). Подобається його гра дуже. А ще – Ентоні Девіс (важкий форвард, який цьогоріч змінив Лейкерс на Даллас Маверікс, – прим.). І, звичайно, я скажу, що топовий для мене Дірк Новіцкі (німецький важкий форвард, легенда Вюрцбурга та Даллас Маверікс, – прим.). Дуже хочу перетворити свою гру на щось схоже, як у нього. Оці кидки його триочкові… У нього є все, що має бути в сучасного центрового», – заявив Максим Кличко.

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Наступний свій матч проти Швейцарії наша збірна під керівництвом Айнарса Багатскіса проведе 16 серпня.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: баскетбол Віталій Кличко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новицький в офіційних матчах дебютував за збірну України в кваліфікації Євробаскету-2025
Пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу: Україна підсилилась центровим з США
Вчора, 16:10
Суперниками України по групі стануть команди Хорватії, Нідерландів, Ісландії, Данії та Косово
Збірна України U-16 на Євробаскеті-2025: формат змагань і розклад матчів
5 серпня, 14:41
23-річний Каліб Метьюз народився в містечку Франклінтон  (шт. Північна Кароліна, США)
Баскетбольний клуб «Запоріжжя» підсилився американським захисником
5 серпня, 11:48
Збірна України виграла у команди Kuntic Academy з рахунком 85:62
Збірна України з баскетболу виграла чергову товариську гру
2 серпня, 11:27
У НБА набирає обертів новий скандал
Клуб НБА звільнив співробітника, який скаржився на дискримінацію та переслідування
30 липня, 15:21
У вівторок, 29 липня, о 13:00 збірна України зіграє проти збірної Грузії
Збірна України U-18 програла Румунії на Євробаскеті
28 липня, 10:35
Розпочне відбір на Євробаскет-2027 Україна виїзним матчем з Чорногорією
Визначився розклад матчів жіночої збірної України у відборі на Євробаскет-2027
24 липня, 14:32
Українська збірна потрапила до групи Е, де зіграє зі збірними Чорногорії, Болгарії та Азербайджану
Жіноча збірна України дізналася суперників у відборі на Євробаскет-2027
23 липня, 15:44
Україна займає четверте місце в загальному заліку сезону Жіночої серії 3х3
Визначилися суперники збірної України з баскетболу 3х3 на етапі Жіночої серії у Сумгаїті
22 липня, 15:40

Скотч. Спорт

«Одружений на баскетболі». Син Кличка розповів про своє особисте життя
«Одружений на баскетболі». Син Кличка розповів про своє особисте життя
40-річний Роналду вразив фізичною формою перед стартом сезону
40-річний Роналду вразив фізичною формою перед стартом сезону
У Данії найкращий футболіст гри Суперліги отримав 55 кг картоплі в подарунок
У Данії найкращий футболіст гри Суперліги отримав 55 кг картоплі в подарунок
Експерша ракетка світу вигнала з дому зірку «Баварії» після зради: деталі скандалу
Експерша ракетка світу вигнала з дому зірку «Баварії» після зради: деталі скандалу
Під час гри «Шахтаря» та «Епіцентру» у ложі з VIP-гостями вболівав папуга
Під час гри «Шахтаря» та «Епіцентру» у ложі з VIP-гостями вболівав папуга
Стало відомо, на кого чемпіон світу з футболу Швайнштайгер проміняв експершу ракетку світу
Стало відомо, на кого чемпіон світу з футболу Швайнштайгер проміняв експершу ракетку світу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2025
39K
Кабмін пропонує змінити правила відстрочки від мобілізації: кого стосується
14K
Жінка потрапила до Книги рекордів Гіннеса за неймовірну колекцію: вона збирала її 50 років
5732
Прокуратура вручила підозру керівнику апарату Кличка, який засвітився на скандальному бенкеті
2408
Суми: політичний скандал під звуки вибухів. Інтерв’ю зі звільненим першим заступником міського голови

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua