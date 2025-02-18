Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Усик захищатиме дисертацію для здобуття наукового ступеня «доктора філософії»

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Усик захищатиме дисертацію для здобуття наукового ступеня «доктора філософії»
Олександр Усик є одним з найбільш високооплачуваних спортсменів світу у 2024 році
фото: Fb Олександра Усика

Тема дисертації Усика – «Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту»

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) буде захищати дисертацію. Як інформує Трибуна, про це стало відомо з інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Тема дисертації 38-річного боксера «Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту».

Він буде захищати її для здобуття ступеня «доктора філософії» за спеціальністю «Право» у Харківському національному університеті внутрішніх справ.

Як повідомлялося, видання Sportico оприлюднило рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів за підсумками 2024 року.

Сьому позицію у цьому переліку посів чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик. Він, згідно з оцінками експертів, за минулий рік заробив $122 млн.

Найбільше у 2024 році отримав 40-річний футболіст Кріштіану Роналду – $260 млн. Загалом, до топ-10 увійшли п'ять футболістів, по двоє представників боксу та баскетболу і один гольфіст.

Рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів світу у 2024 році

  1. Кріштіану Роналду (футбол) – 260 млн доларів;
  2. Стефен Каррі (баскетбол) – 153,8 млн;
  3. Тайсон Ф'юрі (бокс) – 147 млн;
  4. Ліонель Мессі (футбол) – 135 млн;
  5. ЛеБрон Джеймс (баскетбол) – 133,2 млн;
  6. Неймар (футбол) – 133 млн;
  7. Олександр Усик (бокс) – 122 млн;
  8. Карім Бензема (футбол) – 116 млн;
  9. Кіліан Мбаппе (футбол) – 110 млн;
  10. Джон Рам (гольф) – 105,8 млн.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик, чемпіон світу у надважкій вазі за трьома престижними версіями, проведе ще два бої перед завершенням кар'єри. Про це він розповів Sky Sports.

Зазначається, що 38-річний Усік готовий провести наступний поєдинок із переможцем бою Даніель Дюбуа – Джозеф Паркер за титул за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF), який відбудеться 22 лютого.

«Я битимуся з тим, хто переможе, Паркером іди Дюбуа, без проблем. Думаю, мені залишилося два роки в боксі, може, півтора. Зараз я почуваюся чудово. Мені потрібно підготуватися до двох боїв, не більше», – сказав Усик.

В останньому поєдинку 22 грудня Усик вдруге поспіль переміг британця Тайсона Ф'юрі, зберігши титули чемпіона світу за версіями Всесвітньої боксерської ради (WBC), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) та Всесвітньої боксерської організації (WBO). Усик, олімпійський чемпіон Лондона, виграв усі 23 поєдинки на професійному рингу.

Нагадаємо, американець Ніко Алі Волш, онук Мохаммеда Алі, заявив, що вважає Олександра Усика сучасною версією свого дідуся.

«У мого дідуся й Усика день народження в один день (17 січня - прим.). Вони мають однаковий зріст, вага у них теж приблизно однакова, майже ідентична. Тому, коли я думаю про Усика, то бачу в ньому сучасну версію свого дідуся – не в плані навичок, а в плані габаритів і всього іншого. І я вважаю, що він ідеальний за розмірами для хевівейту», – каже онук Мохаммеда Алі.

Теги: бокс наука Олександр Усик

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бенчак був ліквідований захисниками України 28 жовтня 2024 року у Брянській області
У Брянській області ЗСУ ліквідували 19-річного російського боксера
27 сiчня, 20:16
Листя демонструє ідеальне перетворення сонячної енергії на хімічну
Вчені розкрили таємницю фотосинтезу: нове дослідження може змінити енергетику
6 лютого, 14:34
Тріщина у пустелі Ефіопії виникла в 2005 році, але з тих пір розширюється щороку
Один континент Землі розпадається на частини з подвоєною швидкістю – Daily Mail
28 сiчня, 15:28
Василь Ломаченко та Данис Берінчик у топ-10 рейтингу
The Ring опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів у легкій вазі
30 сiчня, 12:52
Figure AI побудує 100 тис. роботів-гуманоїдів
Американська компанія створить «армію» із 100 тис. людиноподібних роботів
7 лютого, 08:01
Вчені відкрили новий континент під назвою Зеландія, який раніше був невідомий
Під Тихим океаном знайдено восьмий континент: науковці розкрили нові сенсаційні подробиці
5 лютого, 13:19
Куні провів рік поза рингом через травму руки
Молодий ірландський боксер помер через тиждень після титульного бою
9 лютого, 19:28
Усик, згідно з оцінками експертів, за минулий рік заробив $122 млн
Усик потрапив до переліку найбільш високооплачуваних спортсменів 2024 року
13 лютого, 12:37
Астероїд видимий з Землі кожні чотири роки
До Землі наближається астероїд 2024 YR4: чи є можливість зіткнення
Вчора, 12:22

Новини

Усик захищатиме дисертацію для здобуття наукового ступеня «доктора філософії»
Усик захищатиме дисертацію для здобуття наукового ступеня «доктора філософії»
32 причини для радості. Зеленський привітав учасників «Ігор нескорених»
32 причини для радості. Зеленський привітав учасників «Ігор нескорених»
Захисники України ліквідували російського окупанта та майстра спорту з важкої атлетики
Захисники України ліквідували російського окупанта та майстра спорту з важкої атлетики
Другий найкращий показник в історії України. Збірна завершила участь в Іграх Нескорених
Другий найкращий показник в історії України. Збірна завершила участь в Іграх Нескорених
Федерація шахів Росії організовує показ пропагандистського фільму про окупацію Маріуполя
Федерація шахів Росії організовує показ пропагандистського фільму про окупацію Маріуполя
У 17 років важила 27 кг. В Австралії батьки роками морили голодом доньку-балерину
У 17 років важила 27 кг. В Австралії батьки роками морили голодом доньку-балерину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
167K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 лютого 2025
9702
Не припинення вогню. Нардеп назвав умови для скасування в Україні воєнного стану
8194
Працівники ДБР повідомили про підозру співробітнику Миколаївського районного ТЦК
5999
Усі автозаправки у березні можуть зупинити роботу? Нардепка забила на сполох
5077
На Тернопільщині сільська рада витратить 6,7 млн грн на ремонт 300 метрів дороги до церкви

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:32
Росіяни на Курщині моляться за воїнів ЗСУ – речник комендатури
Сьогодні, 00:58
18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
17 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Росія радо зустріне Трампа 9 травня – Пєсков
16 лютого, 11:20
16 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 лютого, 00:00

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua