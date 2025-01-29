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Усик назвав найнебезпечнішого суперника у своїй кар'єрі

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Усик назвав найнебезпечнішого суперника у своїй кар'єрі
Олександр Усик
фото з відкритих джерел

Усик назвав свого самого небезпечного суперника

Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC, IBO Олександр Усик (23-0; 14 КО) розповів, хто був найнебезпечнішим суперником протягом його професійної кар’єри. Слова нашого спортсмена цитує SecondOut.

«Послухайте, я поважаю Ф'юрі. Він велика людина, думаю він дав мені найважчий бій. Але найнебезпечнішим був Чісора. Дуже міцний хлопець. Дерек – права рука, ліва рука, я хотів блокувати... але подумав: «О Боже, відходь, це небезпечно», – сказав Усик.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Олександр Усик знову переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули чемпіона світу. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів – 116:112. Таким чином, українець знову підтвердив свій статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, захистивши титули WBA, WBC, WBO та IBO.

Напередодні бою букмекери віддавали перевагу саме українцю Олександру Усику.

Британські букмекерські контори визначили такі котирування. Перемога Усика – 172, нічия – 15.0, перемога Ф'юрі – 2.20. 

Дострокова перемога Усика – 3.75, перемога Олександра за очками – 2.75, дострокова перемога Ф'юрі – 4.33, перемога Олександра за очками – 4.00.

Боксер заявив, що присвятив цю перемогу своїй мамі – Надії Петрівні, яка багато років за нього переживає. І всім матерям України. Для Олександра це вже сьомий бій у надважкій вазі та четвертий успішний захист титул чемпіона світу.

До того ж Ф’юрі знову розкритикував суддів, які віддали перемогу українцю одностайним рішенням.

Також чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик заявив, що планує продовжити свою кар'єру після того, як переміг у бою британця Тайсона Ф'юрі.

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Теги: спорт бокс Олександр Усик

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