Татуйована брюнетка Аліна. Гарячі фото дружини півзахисника «Динамо» Буяльського

На сторінку Аліни в Instagram вже підписані більше 36 тис. осіб

В Інстаграмі дружини півзахисника київського «Динамо» та збірної України Віталія Буяльського Аліни є не лише світлини красивої фігури, але і знімки з Віталієм і їхньою дочкою Златою, а також багато мотиваційних постів і історій з особистого життя.

За освітою Аліна Буяльська політолог. Але стала візажистом та дає поради щодо догляду за собою і просто допомагає молодим мамам в своєму Instagram. В якості наочної демонстрації, красуня демонструє власну ідеальну фігуру.

Варто зазначити, що на сторінку Аліни в Instagram вже підписані більше 36 тис. осіб.