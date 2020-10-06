  1. Головна
  2. Спорт
  3. Скотч. Спорт
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Скотч. Спорт

    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі

    • Розсилка
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі

    Крім спортивних досягнень, американка пробувала себе в ролі моделі і прикрасила своїми знімками обкладинки кількох журналів

    Американка Анастасія Ешлі вважається однією з найсексуальніших серфінгисток сучасності.

    Дівчині 33 роки, перші кроки в серфінгу зробила в 5 років, а в 6 вже виграла свої перші змагання.

    1 з 52
    на весь екран згорнути
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі
    Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі

    Ця красуня за свою кар'єру встигла побувати в багатьох куточках планети і приборкати бурхливі хвилі океанів і морів.

    Ешлі є переможницею Professional Surfing Tour Американського чемпіонату.

    Крім спортивних досягнень, американка пробувала себе в ролі моделі і прикрасила своїми знімками обкладинки кількох журналів.

    На її профіль в Instagram підписано понад мільйон фоловерів.

    серфінг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies