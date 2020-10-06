Вона підкорює хвилі і чоловічі серця. Екстремально відверті фото серфінгистки Анастасії Ешлі



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Крім спортивних досягнень, американка пробувала себе в ролі моделі і прикрасила своїми знімками обкладинки кількох журналів

Американка Анастасія Ешлі вважається однією з найсексуальніших серфінгисток сучасності.

Дівчині 33 роки, перші кроки в серфінгу зробила в 5 років, а в 6 вже виграла свої перші змагання.

Ця красуня за свою кар'єру встигла побувати в багатьох куточках планети і приборкати бурхливі хвилі океанів і морів.

Ешлі є переможницею Professional Surfing Tour Американського чемпіонату.

Крім спортивних досягнень, американка пробувала себе в ролі моделі і прикрасила своїми знімками обкладинки кількох журналів.

На її профіль в Instagram підписано понад мільйон фоловерів.