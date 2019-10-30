Тесса Вертью: чарівна триразова олімпійська чемпіонка, яка полюбляє сміливі фотосесії
Тесса Вертью
Тесса разом з її партнером є найтитулованішими спортсменами в історії фігурного катання
Тесса Вертью - 30-річна канадська фігуристка, що виступає у танцях на льоду в парі з Скоттом Моїром.
Тесса є триразовою олімпійською чемпіонкою (2010, 2018), дворазовою срібною призеркою Олімпійських ігор (2014), триразовою чемпіонкою світу (2010, 2012 2017), триразовою срібною призеркою чемпіонатів світу (2008, 2011, 2013), бронзовою призеркою чемпіонату світу (2009 ), триразовою чемпіонкою чотирьох континентів (2008, 2012 2017), а також восьмикратною чемпіонкою Канади (2008-2010, 2012-2014, 2017-2018).