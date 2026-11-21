Легендарний іспанський тенісист Рафаель Надаль поки не планує повертатися у великий теніс у ролі тренера або капітана національної збірної. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport.

Про це Надаль розповів в інтерв'ю виданню Sport. За його словами, тренерська робота передбачає ще більше щоденної залученості, тоді як роль капітана збірної здається дещо реалістичнішою. Водночас навіть вона потребує регулярних поїздок, на які іспанець поки не має можливості. «Я все життя подорожував. У мене є маленькі діти, сім'я, академія та багато інших справ, які й так змушують мене достатньо часто їздити. Зараз я не можу зобов'язати себе подорожувати 10 або 15 тижнів на рік. Це здається неможливим», – пояснив Надаль.

Водночас він не збирається повністю віддалятися від іспанського тенісу. Колишній спортсмен запевнив, що готовий допомагати гравцям, якщо вони звертатимуться до нього за порадою. Також Надаль не став остаточно виключати можливість роботи зі збірною в майбутньому.

Окремо іспанець висловився про зміну капітана національної команди. Девіда Феррера на цій посаді замінить Марк Лопес – колишній партнер Надаля в парному розряді, з яким вони разом здобули олімпійське золото на Іграх у Ріо-де-Жанейро 2016 року. Надаль високо оцінив попередника Лопеса, назвавши Феррера чудовою людиною та гравцем, який став частиною історії іспанського тенісу. Він особливо зрадів призначенню свого близького друга: «Я неймовірно щасливий. Він один із моїх найкращих друзів, і я від щирого серця бажаю йому успіху. Для нього це дуже гарний і важливий виклик, який приносить йому величезне задоволення», – сказав тенісист.

Нагадаємо, що одна з найгарячіших тенісисток світу відновить кар'єру після паузи в три роки.