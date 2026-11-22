Іспанець Карлос Алькарас тріумфував на Підсумковому турнірі Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) із перемогою над німецьким тенісистом Александером Звєрєвим. Про це повідомляє «Главком».

Після рівного дебюту Алькарас швидко захопив ініціативу. Він узяв подачі Звєрєва в третьому та п'ятому геймах і створив солідний гандикап (4:1). Німець відповів одним зворотним брейком, але іспанський тенісист швидко дотиснув суперника.

Значно конкурентнішим виявився другий сет. Опоненти фактично йшли нога в ногу та помилилися лише одного разу кожен. Як наслідок, справа логічно дійшла до тай-брейку.

Там розгорнувся справжній трилер. Спершу Алькарас виграв три розіграші поспіль. Утім, Звєрєв не тільки повернувся у гру, а й повністю її перевернув (6:3). Та іспанець не здався, влаштував камбек у відповідь та здобув перемогу (9:7).

Алькарас уперше в кар'єрі завоював трофей ATP Finals. Раніше він тріумфував на семи мейджорах. Зокрема, цьогоріч він тріумфував на Australian Open. У 2025 році піренеєць програв фінал Підсумкового турніру італійському тенісисту Яннік Сіннеру.

ATP Finals. Фінал

Александер Звєрєв (Німеччина, 1) – Карлос Алькарас (Іспанія, 2) – 2:6, 6:7

До слова, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.