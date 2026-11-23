Іспанець Карлос Алькарас став наймолодшим тенісистом в історії з титулами всіх чотирьох турнірів «Великого шлема» та Підсумкового турніру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Ace.

Напередодні піренеєць завоював титул в італійському Турині. Алькарас у фіналі Підсумкового турніру здолав німецького тенісиста Александера Звєрєва (6:2, 7:6). На час фіналу іспанському спортсмену було 23 роки та шість місяців.

Алькарас перевершив досягнення швейцарця Роджера Федерера. Той зібрав колекцію п'яти найбільших трофеїв (Australian Open, «Ролан Гаррос», Вімблдонський турнір, US Open, Підсумковий турнір) у 2009 році. Тоді легенді було 27 років 10 місяців.

У турі Алькарас дебютував у 2018 році. Перший титул «Великого шлема» він завоював у 2022 році, коли виграв Відкритий чемпіонат США. Згодом іспанець двічі тріумфував на Вімблдоні, два рази виграв French Open, ще раз переміг на US Open, а цьогоріч здобув титул на Australian Open.

До слова, нещодавно збірна України поступилася Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Ангеліна Калініна програла матч Кароліні Муховій. Натомість Еліна Світоліна зазнала поразки від Лінди Носкової.

Нагадаємо, раніше Світоліна анонсувала книгу для підлітків. Співавтором першої ракетки України став письменник Сергій Жадан. Головні герої розповіді – підлітки Аліна та Сєня.