У Фінляндії з’явиться система оповіщення про повітряні загрози за зразком України

У Фінляндії до кінця 2027 року мають запустити систему оповіщення про повітряні загрози, яку розробляють з урахуванням досвіду України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yle.

Країна розробляє мобільний застосунок для інформування про повітряні загрози та оповіщення на основі текстових повідомлень. SMS-система розсилатиме екстрені попередження. А додаток дозволить отримувати додаткову інформацію у випадках, коли ситуація потребуватиме уточнень.

Запуск очікується наприкінці 2027 року, але робота може завершитися і раніше. Розробка SMS-системи складніша та потребуватиме більше часу. Передбачається, що SMS-повідомлення про загрозу отримуватимуть і ті користувачі, які не мають смартфонів.

На розвиток системи оповіщення населення у 2025 році у додатковому бюджеті Фінляндії було закладено 6 млн євро. ЄС також співфінансує проєкт, внесок складає приблизно 500 тис. євро.

Нагадаємо, Державна служба України з надзвичайних ситуацій разом із Повітряними силами та ОВА запустили поділ на райони по всій країні. Диференціація сигналу за окремими районами допоможе скоротити тривалість тривог у тих громадах, де в конкретний момент немає реальної загрози.

До слова, Міністерство закордонних справ Фінляндії заявило, що не вимагатиме від України припинення або скорочення атак на російський нафтовий сектор після падіння українських безпілотників на території країни.