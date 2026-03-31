Головна Техно Телеком
search button user button menu button

У Фінляндії з’явиться система оповіщення про повітряні загрози за зразком України

glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Фінляндії з’явиться система оповіщення про повітряні загрози за зразком України
SMS-система розсилатиме екстрені попередження про загрози
колаж: Yle

Запуск системи очікується наприкінці 2027 року

У Фінляндії до кінця 2027 року мають запустити систему оповіщення про повітряні загрози, яку розробляють з урахуванням досвіду України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yle.

Країна розробляє мобільний застосунок для інформування про повітряні загрози та оповіщення на основі текстових повідомлень. SMS-система розсилатиме екстрені попередження. А додаток дозволить отримувати додаткову інформацію у випадках, коли ситуація потребуватиме уточнень.

Запуск очікується наприкінці 2027 року, але робота може завершитися і раніше. Розробка SMS-системи складніша та потребуватиме більше часу. Передбачається, що SMS-повідомлення про загрозу отримуватимуть і ті користувачі, які не мають смартфонів.

На розвиток системи оповіщення населення у 2025 році у додатковому бюджеті Фінляндії було закладено 6 млн євро. ЄС також співфінансує проєкт, внесок складає приблизно 500 тис. євро.

Нагадаємо, Державна служба України з надзвичайних ситуацій разом із Повітряними силами та ОВА запустили поділ на райони по всій країні. Диференціація сигналу за окремими районами допоможе скоротити тривалість тривог у тих громадах, де в конкретний момент немає реальної загрози.

До слова, Міністерство закордонних справ Фінляндії заявило, що не вимагатиме від України припинення або скорочення атак на російський нафтовий сектор після падіння українських безпілотників на території країни. 

Читайте також:

Теги: Фінляндія тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Телеком

У Фінляндії з'явиться система оповіщення про повітряні загрози за зразком України
Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua