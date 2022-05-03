Російський боксер звинуватив Соловйова в неонацизмі (відео)

Спорт не поза політикою. Навіть деякі російські спортсмени це розуміють

Триває 69-й день відкритої війни Росії проти України

Олімпійський чемпіон з боксу з Єкатеринбурга Єгор Мехонцев звинуватив путінського пропагандиста Соловйова в тому, що він неонацист.

«Ви там на телебаченні всі зійшли з розуму. Дмитро Губєрнієв, який ображає людей по статевим ознакам, ви ображаєте по географічним. Завтра ви почнете ділити людей по національним ознакам. А післязавтра ви підете грабувати та убивати людей. Це ви, той неонацист, якими ви лякаєте глядачів», – заявив спортсмен.

За його словами, саме з дрібних речей і починається велике зло, яке зрештою і призвело до війни.

Нагадаємо, російського посла в Ізраїлі викликали в МЗС країни після того, як очільник російського МЗС Сергій Лавров висловився про єврейську кров у Гітлера. Лавров назвав євреїв «найзапеклішими антисемітами», чим неабияк обурив МЗС Ізраїлю.

Також, Банкова відреагувала на антисемітські заяви Лаврова.Єрмак заявив, що таким чином росіяни намагаються виправдати свої звірства та мету повномасштабної війни проти України.

Лідери кількох західних країн засудили коментарі міністра закордонних справ, а президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію в тому, що вона забула уроки Другої світової війни.