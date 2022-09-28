Акциз на паливо повертається: Зеленський підписав закон 

Закон набуде чинності наступного дня після публікації

Президент Володимир Зеленський підписав закон про повернення акцизного податку на паливо. Про це йдеться в картці законопроєкту №7668-д.

Як свідчать дані на сайті парламенту, закон про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану (№7668-д), повернуто з підписом президента.

Згідно з документом, повертаються акцизи в розмірі: бензин – €100 євро за 1тис. літрів; дизель – €100 за 1 тис. літрів; біопаливо – €100 євро за 1 тис. літрів; газ – €52 за 1 тис. літрів.

При цьому ПДВ залишається на рівні 7%.

Разом з тим законом передбачено скасування акцизу на паливо на потреби Збройних сил. Для військових акциз встановлений на рівні €0 за 1 тис. літрів. Ця пільга діятиме виключно для Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану.

Закон набирає чинності наступного дня після публікації.

Нагадаємо, 21 вересня Рада повернула акциз на пальне.