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Акциз на паливо повертається: Зеленський підписав закон 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Акциз на паливо повертається: Зеленський підписав закон 
ПДВ залишається на рівні 7%
фото з відкритих джерел

Закон набуде чинності наступного дня після публікації 

Президент Володимир Зеленський підписав закон про повернення акцизного податку на паливо. Про це йдеться в картці законопроєкту №7668-д.

Як свідчать дані на сайті парламенту, закон про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану (№7668-д), повернуто з підписом президента.

Згідно з документом, повертаються акцизи в розмірі: бензин – €100 євро за 1тис. літрів; дизель – €100 за 1 тис. літрів; біопаливо – €100 євро за 1 тис. літрів; газ – €52 за 1 тис. літрів. 

При цьому ПДВ залишається на рівні 7%.

Разом з тим законом передбачено скасування акцизу на паливо на потреби Збройних сил. Для військових акциз встановлений на рівні €0 за 1 тис. літрів. Ця пільга діятиме виключно для Міноборони на період воєнного та надзвичайного стану. 

Закон набирає чинності наступного дня після публікації. 

Нагадаємо, 21 вересня Рада повернула акциз на пальне.

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Теги: акциз бензин закон Міноборони пільга пальне

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