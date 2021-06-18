Експерти прогнозують різке подорожчання автомобілів

Світові ціни на автомобілі зростатимуть. І Україну цей тренд не омине

Вартість автомобілів вже найближчим часом може серйозно вирости і по всьому світу. До таких висновків дійшла колумністка американського агентства Bloomberg Анджані Тріведі, опитавши експертів.

Одна з головних причин зростання цін – подорожчання сировини. За останні місяці значно збільшилися ціни на сталь, яка використовується в конструкції кузова, двигуна, трансмісії, і на пластмасу, з якої виготовлені бампери, деталі інтер'єру і багато інших компонентів.

Але це не єдина причина. Друга – зниження обсягів виробництва. Більшість автовиробників, в тому числі найбільші компанії світу, як Toyota і Ford, в своїх квартальних звітах прогнозують: через дефіцит електронних чіпів виробництво автомобілів продовжить знижуватися і далі. В цьому році компанії зберуть приблизно на 4 мільйони менше машин - зниження близько 5% від середньорічного рівня.

Падіння обсягів виробництва і зростання витрат в поєднанні можуть стати великою проблемою. Адже автоіндустрія відрізняється дуже великим рівнем постійних витрат. Компаніям потрібно певний обсяг виробництва, щоб «вийти в нуль». Коли обсяг виробництва швидко падає, витрати на одиницю продукції зростають випереджаючими темпами - непропорційно сильно знижуючи прибуток компанії.

Фінансисти з Boston Consulting Group підрахували, що 10-відсоткове падіння продажів у автовиробника з оборотом в 100 мільярдів доларів викличе падіння операційного прибутку на 40%! І це ще оптимістичний сценарій: аналітики використовували спрощену модель, в якій передбачається можливим зрізати всі змінні витрати (наприклад, на закупівлю сировини або на робочу силу). У реальності це навряд чи можливо.

Індекс доступності автомобілів в США почав падати: багато американців задумалися, чи так необхідно міняти наявну машину на нову. Майже 40% з тих, хто збирався придбати новий автомобіль, прийняли рішення відкласти покупку на майбутнє.