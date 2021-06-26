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    Електромобілі Skoda потрапили на службу в поліцію

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    Поліцейський електричний кросовер Skoda Enyaq iV - Електромобілі Skoda потрапили на службу в поліцію

    Поліцейський електричний кросовер Skoda Enyaq iV

    Фото: Skoda

    Поліція Великобританії отримала електричні кросовери Skoda Enyaq iV

    Автомобілі Skoda користуються великою популярністю у правоохоронців, як в Україні, так і за її межами. Зазвичай поліцейські люблять купувати Octavia через те, що це практичний та відносно недорогий автомобіль. В Україні також дуже часто поліція купувала бюджетні Skoda Rapid.

    Але цього разу поліцейські Великобританії отримали далеко не бюджетні моделі. В їх розпорядженні з’явилися електричні кросовери Skoda Enyaq iV. Такі ж саме електромобілі отримали британські медики та пожежні.

    Залежно від призначення, кросовер отримає спеціальну ліврею і набір обладнання: засоби зв’язку, проблискові маячки і сирену. Керування спеціальними системами буде інтегровано в інформаційно-розважальну систему кросоверів.

    Skoda Enyaq iV має один електродвигун, розташований на задній осі.

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    Електромобілі Skoda потрапили на службу в поліцію
    Електромобілі Skoda потрапили на службу в поліцію
    Електромобілі Skoda потрапили на службу в поліцію
    Електромобілі Skoda потрапили на службу в поліцію

    Від 0 до 100 кілометрів на годину такий Skoda Enyaq iV розганяється за 8,5 секунди. Його максимальна швидкість становить 160 км/год.

    Батарея має два варіанти ємності — 62 або 82 кіловат-години. Більш ємна забезпечує 535 кілометрів пробігу на одному заряді акумулятора.

    Час швидкої зарядки батареї від 5 до 85% — 38 хвилин.

    Об’єм багажного відділення — 585 літрів, при складених спинках задніх сидінь — 1710 літрів. Такого простору достатньо для розміщення кисневих балонів та іншого спеціального обладнання, необхідного для порятунку людських життів.

    В Україні Skoda Enyaq iV офіційно не представлено. Але є багато інших електромобілів, які дебютують на українському ринку цього року.

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    Теги: Електромобілі поліція кросовери Skoda Skoda Enyaq iV
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    Електромобілі Skoda потрапили на службу в поліцію