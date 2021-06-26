Електромобілі Skoda потрапили на службу в поліцію

Поліція Великобританії отримала електричні кросовери Skoda Enyaq iV

Автомобілі Skoda користуються великою популярністю у правоохоронців, як в Україні, так і за її межами. Зазвичай поліцейські люблять купувати Octavia через те, що це практичний та відносно недорогий автомобіль. В Україні також дуже часто поліція купувала бюджетні Skoda Rapid.

Але цього разу поліцейські Великобританії отримали далеко не бюджетні моделі. В їх розпорядженні з’явилися електричні кросовери Skoda Enyaq iV. Такі ж саме електромобілі отримали британські медики та пожежні.

Залежно від призначення, кросовер отримає спеціальну ліврею і набір обладнання: засоби зв’язку, проблискові маячки і сирену. Керування спеціальними системами буде інтегровано в інформаційно-розважальну систему кросоверів.

Skoda Enyaq iV має один електродвигун, розташований на задній осі.

Від 0 до 100 кілометрів на годину такий Skoda Enyaq iV розганяється за 8,5 секунди. Його максимальна швидкість становить 160 км/год.

Батарея має два варіанти ємності — 62 або 82 кіловат-години. Більш ємна забезпечує 535 кілометрів пробігу на одному заряді акумулятора.

Час швидкої зарядки батареї від 5 до 85% — 38 хвилин.

Об’єм багажного відділення — 585 літрів, при складених спинках задніх сидінь — 1710 літрів. Такого простору достатньо для розміщення кисневих балонів та іншого спеціального обладнання, необхідного для порятунку людських життів.

В Україні Skoda Enyaq iV офіційно не представлено. Але є багато інших електромобілів, які дебютують на українському ринку цього року.