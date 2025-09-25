Головна Техно Авто
search button user button menu button

Скільки проїде електрокар із повністю розрядженою батареєю: результати дослідження

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Скільки проїде електрокар із повністю розрядженою батареєю: результати дослідження
Volkswagen ID.3 також було перевірено
фото із відкритих джерел

Навіть при 0% батареї машини здатні ще деякий час рухатися

Німецький автомобільний клуб ADAC провів масштабне дослідження шести електромобілів, щоб перевірити їхню поведінку після повного розрядження акумулятора. До тесту залучили BYD Seal, Nio EL6, Kia EV6, Tesla Model Y, Volvo EX40 та Volkswagen ID.3. Результати виявилися доволі обнадійливими: навіть при 0% батареї машини здатні ще деякий час рухатися. Про це пише «Главком» із посиланням на UaMotors.

Як показали випробування, усі протестовані моделі попереджають водія про низький рівень заряду завчасно. Однак момент спрацювання сигналів відрізняється. Наприклад, Volkswagen ID.3 подає попередження вже після падіння рівня нижче 20%, а Volvo EX40 лише на рівні 7%. Паралельно електромобілі можуть обмежувати потужність, щоб зберегти енергію: у BYD Seal це відбувається ще при 6%, тоді як Tesla Model Y та Volvo EX40 зберігають повну динаміку майже до останнього кілометра.

Найважливіше відкриття – наявність аварійного резерву. Навіть після показника 0% акумулятори зберігають невеликий запас ходу, який дозволяє подолати від 15 до 21 км. Найкращі результати показали Volvo EX40 (21 км), Tesla Model Y (20 км) та BYD Seal (18 км). Volkswagen ID.3 забезпечив 15 км додаткового пробігу. Це може стати критично важливим у ситуації, коли найближча зарядна станція недоступна.

Водночас експерти наголошують, що подібні дані отримані за сприятливих погодних умов. Узимку реальний резерв може бути значно меншим. Крім того, під час руху з мінімальним зарядом автомобіль поступово знижує продуктивність аж до повної зупинки.

ADAC радить водіям завчасно планувати маршрути та використовувати функції планувальника зарядки, що доступні в більшості сучасних моделей. Якщо ж уникнути руху на «нульовій» батареї неможливо, варто активувати еко-режим, вимкнути кондиціонер або обігрівач, їхати плавно та максимально використовувати рекуперативне гальмування.

Зустріч президентки Єврокомісії з представниками автомобільної промисловості, що відбулася 12 вересня, була довгоочікуваною. Галузевий саміт підтвердив стратегічну спрямованість Брюсселя на електромобілі в Європі. 

Читайте також:

Теги: Електромобілі машини автомобіль Tesla Kia EV6 Volvo

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні почали діяти оновлені правила міжнародних автомобільних перевезень МДП
Україна запровадила нові правила міжнародних автоперевезень
28 серпня, 16:30
Росія завдала комбінованого удару по Україні: головне за ніч
Росія завдала комбінованого удару по Україні: головне за ніч
7 вересня, 07:10
Автомобіль досі має світло-зелене забарвлення кольору лайм — один із лише 65 автомобілів, випущених у цьому кольорі
Капсула часу за $300 тис.: виявлено культовий спорткар 70-х у новому стані
15 вересня, 16:53
Залишки ракети з бойовою частиною Х-69
На Київщині на полі із соняшниками знайдено уламки ракети із бойовою частиною (фото)
12 вересня, 17:32
Викрадений Lexus належав дружині прем'єр-міністра Дональда Туска
Викрадення авто прем’єра Польщі: поліція знайшла машину та злочинця
13 вересня, 17:58
Ігор Смілянський: Автівки придбані за рахунок кредитних коштів ЄБРР
«Були предметом жартів». Гендиректор «Укрпошти» розповів, що накупив за кредитні гроші
18 вересня, 10:51
OpenAI розробила гуманоїдних роботів для роботи у реальному світі
OpenAI створила команду для розробки гуманоїдних роботів
19 вересня, 12:35
Land Rover Discovery, 2013 року випуску
Кличко продав свій чорний джип підприємцю та колишньому помічнику народного депутата
16 вересня, 14:05
За підпал авто затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років
Спалив пікап, прийнявши його за військовий. Поліція затримала киянина, який працював на РФ
Вчора, 19:01

Авто

Скільки проїде електрокар із повністю розрядженою батареєю: результати дослідження
Скільки проїде електрокар із повністю розрядженою батареєю: результати дослідження
В Україні імпорт легкових автомобілів перевищив $3 млрд
В Україні імпорт легкових автомобілів перевищив $3 млрд
BYD побив рекорд швидкості Bugatti: електрокар розігнався до 496 км/год
BYD побив рекорд швидкості Bugatti: електрокар розігнався до 496 км/год
Tesla замінить дизайн ручок після інцидентів із заблокованими людьми
Tesla замінить дизайн ручок після інцидентів із заблокованими людьми
«Маєток на колесах»: Rolls-Royce створив найдорожчий автомобіль у світі
«Маєток на колесах»: Rolls-Royce створив найдорожчий автомобіль у світі
Штрафи за порушення правил дорожнього руху зростуть? Заява поліції
Штрафи за порушення правил дорожнього руху зростуть? Заява поліції

Новини

В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Сьогодні, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Вчора, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Вчора, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua