Скільки проїде електрокар із повністю розрядженою батареєю: результати дослідження

Навіть при 0% батареї машини здатні ще деякий час рухатися

Німецький автомобільний клуб ADAC провів масштабне дослідження шести електромобілів, щоб перевірити їхню поведінку після повного розрядження акумулятора. До тесту залучили BYD Seal, Nio EL6, Kia EV6, Tesla Model Y, Volvo EX40 та Volkswagen ID.3. Результати виявилися доволі обнадійливими: навіть при 0% батареї машини здатні ще деякий час рухатися. Про це пише «Главком» із посиланням на UaMotors.

Як показали випробування, усі протестовані моделі попереджають водія про низький рівень заряду завчасно. Однак момент спрацювання сигналів відрізняється. Наприклад, Volkswagen ID.3 подає попередження вже після падіння рівня нижче 20%, а Volvo EX40 лише на рівні 7%. Паралельно електромобілі можуть обмежувати потужність, щоб зберегти енергію: у BYD Seal це відбувається ще при 6%, тоді як Tesla Model Y та Volvo EX40 зберігають повну динаміку майже до останнього кілометра.

Найважливіше відкриття – наявність аварійного резерву. Навіть після показника 0% акумулятори зберігають невеликий запас ходу, який дозволяє подолати від 15 до 21 км. Найкращі результати показали Volvo EX40 (21 км), Tesla Model Y (20 км) та BYD Seal (18 км). Volkswagen ID.3 забезпечив 15 км додаткового пробігу. Це може стати критично важливим у ситуації, коли найближча зарядна станція недоступна.

Водночас експерти наголошують, що подібні дані отримані за сприятливих погодних умов. Узимку реальний резерв може бути значно меншим. Крім того, під час руху з мінімальним зарядом автомобіль поступово знижує продуктивність аж до повної зупинки.

ADAC радить водіям завчасно планувати маршрути та використовувати функції планувальника зарядки, що доступні в більшості сучасних моделей. Якщо ж уникнути руху на «нульовій» батареї неможливо, варто активувати еко-режим, вимкнути кондиціонер або обігрівач, їхати плавно та максимально використовувати рекуперативне гальмування.

