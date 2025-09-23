Головна Гроші Економіка
Ексзаступник міністра енергетики назвав причини вересневого падіння цін на електроенергію

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Ексзаступник міністра енергетики назвав причини вересневого падіння цін на електроенергію
З весни до літа трейдери мали можливість отримувати суттєвий прибуток, однак у вересні ситуація змінилася, зазначив Немчинов
фото: depositphotos.com

Вересневе падіння цін стало лакмусовим папірцем зрілості ринку – експерт

Вересневе падіння цін на ринку «на добу наперед» (РДН) стало болючим для частини трейдерів, які впродовж попередніх місяців активно заробляли на ціновій волатильності. Про це заявив колишній заступник міністра енергетики Максим Немчинов.

«Чим більше ти хочеш заробити, тим більше треба ризикувати. І та ситуація, яка у нас на сьогодні з прив'язкою до РДН, фактично дозволяє на моменті як багато заробити, але у випадку таких ситуацій можна і втратити.Тобто, це високоризиковий сегмент ринку, який дозволяє все ж таки отримати максимальну маржу», – пояснив він.

За його словами, з весни до літа трейдери мали можливість отримувати суттєвий прибуток, однак у вересні ситуація розвернулася в інший бік.

«Квітень, травень, червень, липень – доволі відчутна була різниця в ціні. Трейдери заробляли, і все було добре, а з вересня вийшло трошки по-іншому», – зазначив Немчинов.

На переконання Немчинова, створення індексу, який би враховував ціну як двосторонніх договорів, так і РДН, стало б важливим кроком для розвитку ринку.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що сезонні фактори дають трейдерам змогу доволі точно прогнозувати динаміку цін на ринку електроенергії. Серед факторів, на які варто звернути увагу, він назвав графік ремонтної кампанії АЕС, погодні умови, а також запуск нових потужностей.

