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    Електропікап Ілона Маска Cybertruck перетворять на човен (фото)

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    Електропікап Tesla Cybertruck перетворили на катамаран-амфібію - Електропікап Ілона Маска Cybertruck перетворять на човен (фото)
    Електропікап Tesla Cybertruck перетворили на катамаран-амфібію
    фото: Cybercat

    Очікувана максимальна швидкість становитиме понад 40 км/год, дальність ходу – від 80 до 185 км

    Доктор наук у галузі матеріалознавства та підприємець із США Ентоні Даймонд запустив проєкт, який перетворить Cybertruck Ілона Маска на електричний човен. Про це повідомляє портал Electrek.

    Cybercat складається з простого у складанні комплекту, який кріпиться до Cybertruck. Залежно від комплектації Cybercat оснащується від одного до п'яти підвісних двигунів потужністю 50 кВт, які живляться від акумулятора електромобіля.

    Поки що проєкт знаходиться на стадії концепту, і працюючого прототипу немає. Очікувана максимальна швидкість становитиме понад 40 км/год, дальність ходу – від 80 до 185 км залежно від кількості двигунів.

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    Електропікап Ілона Маска Cybertruck перетворять на човен (фото)
    Електропікап Ілона Маска Cybertruck перетворять на човен (фото)
    Електропікап Ілона Маска Cybertruck перетворять на човен (фото)
    Електропікап Ілона Маска Cybertruck перетворять на човен (фото)
    Електропікап Ілона Маска Cybertruck перетворять на човен (фото)
    фото: Cybercat

    Очікувана вартість Cybercat може становити від $24 тис. до $33 тис. в залежності від кількості підвісних моторів.

    Компанія також планує створити версію комплекту на підводних крилах для підвищення швидкості та ефективності, що збільшить ціну на $10 тис.

    Про термін появи Cybercat на ринку не повідомляється.

    Cybertruck був представлений публіці у 2019 році, з того часу випуск автомобіля кілька разів відкладався. У результаті старт продаж був призначений на 2021 рік. Маск тоді заявив, що постачання розпочнеться наприкінці минулого року, проте цього так і не сталося.

    Днями також було представлено електромобіль з рекордним запасом ходу.

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    Теги: США ціни Електромобілі позашляховики
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    Електропікап Ілона Маска Cybertruck перетворять на човен (фото)