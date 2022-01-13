Старт виробництва Tesla Cybertruck знову перенесли

Спочатку Tesla планувала запустити Cybertruck у виробництво наприкінці 2021 року

Затримку старту серійного виробництва Tesla Cybertruck пов'язують зі збоями в ланцюжках поставок

Компанія Tesla оновила інформацію на сторінці замовлення Cybertruck. Раніше на сайті марки повідомлялося, що виробництво розпочнеться у 2022 році, проте наразі дата відсутня, пише The Verge.

Затримку старту серійного виробництва Tesla Cybertruck пов'язують зі збоями в ланцюжках поставок та глобальній нестачі чіпів, з якою зіткнулися автовиробники по всьому світу.

Інші проблеми пов'язують із унікальним дизайном електричного пікапа. Ілон Маск раніше зізнався, що він найбільше переймається величезним двірником, який повинен очищати все лобове скло.

Восени минулого року видання Electrek повідомляло, що старт серійного виробництва Cybertruck навряд чи встигнуть налагодити 2022-го.

Спочатку Tesla планувала запустити Cybertruck у виробництво наприкінці 2021 року – через два роки після презентації автомобіля. Подробиці про терміни виробництва глава Tesla Ілон Маск обіцяв розкрити наприкінці січня.

Днями також було представлено електромобіль з рекордним запасом ходу.