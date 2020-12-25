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    Ігри та інші сюрпризи: Tesla оновиться до кінця року

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    Програмне забезпечення&nbsp;Tesla отримає&nbsp;три додаткові комп'ютерні гри - Ігри та інші сюрпризи: Tesla оновиться до кінця року
    Програмне забезпечення Tesla отримає три додаткові комп'ютерні гри
    Фото: Electrek

    Tesla взяла на себе ініціативу запропонувати нові програмні функції для клієнтів

    Американський виробник електромобілів Tesla обіцяє до кінця року запропонувати клієнтам у США і Канаді поліпшену версію функції «автопілота» FSD, яка зараз проходить стадію тестування на машинах добровольців.

    Як зазначає Electrek, засновник Tesla підтвердив, що програмне оновлення вийде до кінця року, просто зараз компанія активно займається усуненням виявлених в ньому недоліків.

    За словами Маска, Tesla взяла на себе ініціативу запропонувати нові програмні функції, яких не просили клієнти.

    Electrek повідомляє, що нове програмне забезпечення запропонує три додаткові комп'ютерні гри. Серед них будуть стратегія, рольова гра з кішками як персонажів і картковий пасьянс.

    Крім більш досконалої версії «автопілота», оновлення бортового програмного забезпечення принесе функцію відеоконференцзв'язку, можливість кругового огляду з використанням бортових камер електромобіля, а також дозволить використовувати гучномовець для звернення до людей, які знаходяться зовні.

    Також обіцяні сюрпризи, про які клієнти компанії можуть навіть не здогадуватися.

    Як повідомлялося, каліфорнійський автовиробник Tesla може призупинити виробництво Model S і Model X через низький попит на ці моделі.

    Нещодавно житель Канади оприлюднив відео зі своїми невдалими спробами зарядити електричний седан Tesla Model 3 при температурі -28.

    Теги: США автомобіль Tesla Ілон Маск
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