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    Люксовий кросовер «вдягнули» в кольори українського прапора (фото)

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    Maserati Levante Hybrid - Люксовий кросовер «вдягнули» в кольори українського прапора (фото)
    Maserati Levante Hybrid
    Фото: Maserati

    Maserati показала позашляховик у жовто-блакитному кольорі та з тризубом на даху

    Дизайнер Domaine Du Muy створив унікальний стайлінг гібридного позашляховика Maserati Levante Hybrid. Авто пофарбовано у кольорі українського прапора.

    Спереду домінує жовтий колір, ним пофарбовано капот та правий бік. Лівий бік та задня частина – у блакитному кольорі. На даху розташовано логотип Maserati – величезний тризуб, який дуже схожий на український герб.

    Хромований тризуб також прикрашає решітку радіатора.

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    Люксовий кросовер «вдягнули» в кольори українського прапора (фото)
    Люксовий кросовер «вдягнули» в кольори українського прапора (фото)
    Люксовий кросовер «вдягнули» в кольори українського прапора (фото)
    Люксовий кросовер «вдягнули» в кольори українського прапора (фото)

    Силова установка Maserati Levante Hybrid розвиває 300 кінських сил. До першої сотні він розганяється всього за 6 секунд, а максимальна швидкість сягає 245 км на годину.

    Витрата пального як для такого великого та динамічного авто невелика – 9,7-10,7 літрів на 100 кілометрів.

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    Джерело: 24 канал

    Теги: кросовери Maserati
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    Люксовий кросовер «вдягнули» в кольори українського прапора (фото)