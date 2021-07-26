Люксовий кросовер «вдягнули» в кольори українського прапора (фото)

Maserati показала позашляховик у жовто-блакитному кольорі та з тризубом на даху

Дизайнер Domaine Du Muy створив унікальний стайлінг гібридного позашляховика Maserati Levante Hybrid. Авто пофарбовано у кольорі українського прапора.

Спереду домінує жовтий колір, ним пофарбовано капот та правий бік. Лівий бік та задня частина – у блакитному кольорі. На даху розташовано логотип Maserati – величезний тризуб, який дуже схожий на український герб.

Хромований тризуб також прикрашає решітку радіатора.

Силова установка Maserati Levante Hybrid розвиває 300 кінських сил. До першої сотні він розганяється всього за 6 секунд, а максимальна швидкість сягає 245 км на годину.

Витрата пального як для такого великого та динамічного авто невелика – 9,7-10,7 літрів на 100 кілометрів.

Джерело: 24 канал