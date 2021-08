Маск розкритикував Tesla

Генеральний директор Tesla Ілон Маск сказав, що оновлення програмного забезпечення для безпілотних автомобілів «не дуже добре». Про це повідомляє Reuters.

Підприємець-мільярдер розкритикував останнє оновлення Tesla в своєму Twitter-акаунті.

Він додав, що програмне забезпечення буде покращено, і вся команда з розробки законопроєкту під назвою Autopilot зараз залучена до вирішення цього завдання.

Крім того, глава корпорації Tesla заявив, що фахівці працюють над поліпшенням програми Full Self-Driving Beta версії 9.2 для автономного водіння «настільки оперативно, наскільки це можливо».

«Ми намагаємося створити єдиний масив рішень, [який дозволить електромобілю функціонувати] як на шосе, так і на міських вулицях, але це вимагає масштабного перенавчання NN (нейронної мережі)» - написав Маск.

FSD Beta 9.2 is actually not great imo, but Autopilot/AI team is rallying to improve as fast as possible.



We’re trying to have a single stack for both highway & city streets, but it requires massive NN retraining.