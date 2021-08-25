Маск розкритикував Tesla

Ілон Маск назвав програмне забезпечення Tesla «не дуже хорошим»

Генеральний директор Tesla Ілон Маск сказав, що оновлення програмного забезпечення для безпілотних автомобілів «не дуже добре». Про це повідомляє Reuters.

Підприємець-мільярдер розкритикував останнє оновлення Tesla в своєму Twitter-акаунті.

Він додав, що програмне забезпечення буде покращено, і вся команда з розробки законопроєкту під назвою Autopilot зараз залучена до вирішення цього завдання.

Крім того, глава корпорації Tesla заявив, що фахівці працюють над поліпшенням програми Full Self-Driving Beta версії 9.2 для автономного водіння «настільки оперативно, наскільки це можливо».

«Ми намагаємося створити єдиний масив рішень, [який дозволить електромобілю функціонувати] як на шосе, так і на міських вулицях, але це вимагає масштабного перенавчання NN (нейронної мережі)» - написав Маск.

FSD Beta 9.2 is actually not great imo, but Autopilot/AI team is rallying to improve as fast as possible.



We’re trying to have a single stack for both highway & city streets, but it requires massive NN retraining. — Elon Musk (@elonmusk) August 23, 2021

Нещодавно американська влада почала розслідування відносно компанії Tesla. Вони вирішили вивчити, наскільки добре працює система допомоги водієві в електрокарах її виробництва.

Приводом для цього послужив ряд нещасних випадків, коли автомобілі врізалися в машини дорожніх служб і екстреної допомоги.

Сенатори США від Демократичної партії Річард Блюменталь і Ед Марки заявили, що фірма обманює водіїв, рекламуючи повністю автономний автопілот, і закликали Федеральну торгову комісію розслідувати діяльність компанії.