В Україні відродять випуск культових мотоциклів. Вони будуть електричними

Українська компанія, яка виробляє електричні байки, викупила легендарну марку «Дніпро»

В Україні відродять легендарну марку мотоциклів «Дніпро» («Днепр»). Права на неї вже викупив вітчизняний виробник електричних велосипедів Delfast. Новий власник марки навіть вже створив перший прототип відродженого «Дніпра», який називається Delfast-Dnepr Electric. За назвою неважко здогадатися, що новинка буде повістю електричною.

Ба більше, нова модель вже вирушила на змагання у Бонневіллі (США), що проходитимуть 7-12 серпня 2021 року, для встановлення нового швидкісного рекорду.

Delfast-Dnepr Electric розроблений на основі легендарного мотоциклу «Дніпро». Автором, ідеологом та творцем байку є Сергій Малик — український гонщик і пілот електричного мотоциклу на цьогорічних змаганнях.

Delfast-Dnepr Electric

«Ми дуже раді можливості відродити культовий бренд та розробити його модернізований прототип. Впевнений, що модель Delfast-Dnepr Electric гідно представить Україну на легендарних міжнародних змаганнях. Бажаємо Сергію успіхів та з нетерпінням чекаємо на нові рекорди!» — зазначив засновник Delfast Данило Тонкопій.

На початку 2021 року Delfast запустив виробництво електричних велосипедів на базі Київського підприємства АТ «ЕЛМІЗ» (відомий як Київський радіозавод до 1996 року).

Також нещодавно Тонкопій хвалився тим, що українськими байками зацікавилися американські поліцейські. А популярний американський Youtube-канал Minds Eye Design включив електробайк DelFast 3.0 до топ-10 найкращих байків 2021 року.

До речі, це вже не перший електричний мотоцикл, створений в Україні та пов’язаний з Дніпром. Нещодавно свій варіант електричного байку створив ентузіаст з міста Дніпро. Що з цього вийшло, дивіться за цим посиланням.