Українці створили неймовірний електробайк. Новинку оцінили американці
Американське видання Insider назвало український Delfast Top 3.0 найкращим всюдихідним електричним байком сучасності
Insider, популярне американське видання, склало рейтинг найкращих електричних велосипедів 2021 року. Кожен байк отримав звання переможця у власній категорії. Так, наприклад, в номінації найкращий всюдихідний електричний байк найкращим було визнано український Delfast Top 3.0.
Видання відзначає, що називати Delfast Top 3.0 класичним електричним велосипедом неможна, хоча у нього є педалі. Але все ж таки це більше мотоцикл, який розрахований на пересування бездоріжжям.
Розробкою Delfast Top 3.0 займалися у Києві. Електричний байк може розганятися до 90 кілометрів на годину. А його запас ходу – більше 300 кілометрів. Важить такий «велосипед» 135 кілограмів.
В США Delfast Top 3.0 коштує $6,7 тисячі.
«Це – не традиційний електричний велосипед. І було б дуже самовпевнено купувати його для подібних цілей. Купили б ви його для їзди по бездоріжжю. І з цим завданням він відмінно справляється», - резюмує американський журналіст Рік Стелла.
До речі, інтерес до українських електричних байків проявляла і американська поліція.
Нещодавно також засновник Delfast Данило Тонкопій повідомив про відродження легендарного українського мотоцикла. Детальніше про це – за посиланням.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: