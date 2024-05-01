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Водіїв фур можуть мобілізувати на кордоні? Роз'яснення від ТЦК

Наталія Порощук
glavcom.ua
Водіїв фур можуть мобілізувати на кордоні? Роз'яснення від ТЦК
Якщо громадянин не підлягає мобілізації, то йому потрібно мати при собі відповідні військово-облікові документи з відмітками
фото: Уніан

Система «Шлях» немає нічого спільного з військовим обліком», – ТЦК

Водіїв фур, які повертаються за кордону, можуть бути мобілізованими, адже система «Шлях», що дозволяє перетин кордону, ніяк не впливає на військовий облік. Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Закарпатського ОТЦК та СП.

«Водії вантажних транспортних засобів – такі ж громадяни України, як і інші, тому вони повинні мати при собі всі необхідні військово-облікові документи. Якщо ці дані не вдається з’ясувати під час огляду на контрольно-пропускних пунктах, військовозобов’язаним пропонують проїхати в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки для уточнення даних. Водночас наголошуємо, що вантажівка залишається під наглядом представників правоохоронних органів», – повідомили в пресслужбі.

У ТЦК зазначили, що якщо громадянин не підлягає мобілізації, то йому потрібно мати при собі відповідні військово-облікові документи з відмітками, які підтверджують його законні права на відстрочку, передбачені в статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», або з відміткою про зняття з військового обліку, або документ про належним чином оформлене бронювання.

«Система «Шлях» немає нічого спільного з військовим обліком», – сказали в ТЦК.

Нагадаємо, що працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Закарпатті затримують та мобілізовують водіїв вантажівок. Про це йдеться у заяві Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України. Зокрема Асоціація заявила, що зранку 24 квітня представники ТЦК та СП на посту ДАІ «Нижні Ворота» незаконно затримали водіїв кількох вантажівок, які здійснювали транзитне перевезення товарів з Європи до України.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію 16 квітня. До слова, 17 квітня в офіційному парламентському виданні «Голос України» був опублікований текст закону про мобілізацію. Документ набере чинності через місяць і один день із моменту його оприлюднення.

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Теги: кордон мобілізація Україна бронювання від мобілізації водій вантажівки війна

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