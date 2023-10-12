Ціни зростають четвертий місяць поспіль: скільки коштує літр пального на АЗС

Експерти переконані, що ціни на заправках вже досягли свого піку

З дня поверенення довоєнних податків деякі мережі АЗС підняли ціну на пальне на 14 грн

Останні півтора місяці в Україні рекордні ціни на пальне – навіть на початку війни, коли був дефіцит бензину та дизелю, середня вартість на заправках не перевищувала 55 грн/л. Актуальну вартість пального на АЗС нашої країни опублікував сайт «Auto.ria».

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Станом на сьогодні, 12 жовтня середня вартість бензину, дизелю та автогазу складає:

A-95+ – 58,25 грн/л;

А-95 – 55,39 грн/л;

А-92 – 53,22 грн/л;

дизельне пальне – 55,61 грн/л;

скраплений газ – 25,93 грн/л.

Найвищі ціни на бензин брендів А-95+ та А-95 на заправках SOCAR – 60,99 грн/л та 58,99 грн/л відповідно. Найнижчу вартість А-95+ пропонує мережа Luxwen – 55,49 грн/л, бензину А-95 – на АЗС «Авантаж7» (49,95 грн/л).

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Найдорожче А-92 реалізують на АЗС «Паралель» – 57,49 грн/л, найдешевше – на АЗС «Маркет» (50,49 грн/л). Дизель продають у мережі ОККО та WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR – 58,99 грн/л. На АЗС Shell автомобільний газ коштує 26,17 грн/л, на KLO – 26,38 грн/л.

Актуальні ціни на АЗС України

Варто додати, що вартість пального почала зростати з 1 липня, коли держава повернула довоєнні податки. За цей час деякі мережі підвищили вартість літра бензину та дизельного пального на чверть або на 14 грн. Учасники ринку переконані, що є підстави говорити про досягнення піку цін, тому вже найближчим часом можна очікувати їх зниження.

Нагадаємо, світові нафтопереробні заводи не можуть виробляти достатньо дизельного пального, що відкриває новий виток інфляції та позбавляє світову економіку пального, яке живить як промисловість, так і транспорт. Ціни на дизель в США підскочили вище 140 дол., що є найбільшим показником за всю історію для цієї пори року. Європейський еквівалент з літа злетів на 60%.