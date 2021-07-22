Найбільш очікуваний автомобіль року отримав бюджетну версію

Kia показала найдешевшу версію нового Sportage – одного з найпопулярніших кросоверів в Україні

Один з українських бестселерів отримав бюджетну версію. Kia показала показала базову комплектацію Sportage нового покоління, який можна назвати найбільш очікуваним автомобілем року, адже ця модель я одним з бестселерів в Україні.

На відміну від топової версії, мультимедійна система в базі управляється фізичними кнопками і двома шайбами-крутилками. Проте трапецієподібний кластер, який об'єднує її з панеллю приладів, збережений і тут.

Мультимедійна система базового Kia Sportage нового покоління

Нижче, під дефлекторами, розташований ще один ряд з вісьмома кнопками управління кондиціонером (замість клімат-контролю в «топі») і обігрівом.

Kia Sportage

На інших фотографіях Sportage показаний в найдорожчій версії з двокольоровим забарвленням кузова і 19-дюймовими колісними дисками.

У салоні з більш якісною обробкою видно два екрани на 12 дюймів. Один відповідає за цифрову приладову панель, інший – за мультимедійну систему.

Є відсік для бездротової зарядки і преміальна акустика Harman Kardon.

Kia презентувала нове покоління Sportage – кросовера, який є одним з українських бестселерів, в червні 2021 року. За великим рахунком, саме від цієї моделі залежить левова частка продажів корейської марки на українському ринку.

Цьогорічний дебютант – це вже п’яте покоління Kia Sportage. Дизайн кросовера змінився кардинально. Компанія перейшла до нової філософії інтер’єру, яку корейці називають «Об’єднання протилежностей».

Схожий екстер’єр вже отримав електромобіль Kia EV6, про який «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Більш детально про новий Sportage ми розповідали у матеріалі за цим посиланням.