Найбільш очікуваний позашляховик року не можна буде продати

Toyota заборонила перепродавати свій новий позашляховик Land Cruiser 300

Toyota заборонила перепродувати новий Land Cruiser, який отримав індекс 300 та є найбільш очікуваним позашляховиком року. Причин такого рішення дві. По-перше, на думку компанії, позашляховики можуть потрапити «не в ті руки», що може вплинути на імідж.

По-друге, таке рішення це захист від перекупників та спекуляцій з автомобілем, на який прихильники чекають вже не перший рік. Крім цього, Toyota планує провести перевірки щодо фізичних осіб і організацій, які замовили відразу кілька позашляховиків у різних дилерів.

За даними видання Motor, в Японії, де новинка вже з’явилася в автосалонах, Toyota вимагає від клієнтів підписувати спеціальні угоди, які підтверджують, що придбаний Land Cruiser не буде перепроданий. На який термін компанія забороняє перепродаж, невідомо. Проте повідомляється, що вето діє один рік. Якщо ж клієнт порушить договір, в майбутньому виробник не матиме з ним справ.

В Україні офіційна презентація Toyota Land Cruiser 300 має відбутися наприкінці липня 2021 року. Хоча перші позашляховики нової генерації вже бачили на вулицях Києва.

Детально про новий Land Cruiser 300 «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.