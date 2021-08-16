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    Найкращі електромобілі сучасності влаштували перегони (відео)

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    Змагання найшвидших серійних електромобілів сучасності - Найкращі електромобілі сучасності влаштували перегони (відео)
    Змагання найшвидших серійних електромобілів сучасності
    Скріншот з відео

    Чотири найкращі спортивні електрокари влаштували змагання на швидкість

    Британський YouTube-канал carwow влаштував перегони між найкращими серійними спортивними електромобілями сучасності:

    • Audi RS e-tron GT;
    • Mercedes-Benz EQS 450+;
    • Porsche Taycan 4S;
    • Tesla Model S 100D.

    Журналісти порівняли динаміку «електричок» в заїздах з місця на чверть милі (402 метри) і паралельних стартах з ходу з 80 кілометрів на годину. А фінальним тестом була оцінка ефективності гальмівних механізмів з швидкості 113 кілометрів на годину.

    Tesla Model S дебютувала в 2012 році, але за неповні десять років американський електрокар пережив кілька оновлень. Версія 100D розвиває 605 кінських сил і 687 Нм крутного моменту.

    Porsche Taycan 4S зразка 2019 року приводить в рух 571-сильна (650 Нм) силова установка.

    Audi RS e-tron GT видає пікові 523 кінські сили і 640 Нм крутного моменту.

    Mercedes-Benz EQS 450+ розвиває 329 кінських сил і 568 Нм крутного моменту.

    На дистанції чверть милі двомоторні електромобілі розділило 0,6 секунди, а задньопривідний Mercedes-Benz виявився очікувано повільнішим. Не зміг EQS нав'язати боротьбу і в інших їздових дисциплінах.

    А ось Tesla зовсім небагато поступилася електрокарам концерну Volkswagen, що вийшли на ринок пізніше.

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    Теги: Електромобілі Porsche Taycan Mercedes EQS Audi e-tron GT Tesla Model S
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    Найкращі електромобілі сучасності влаштували перегони (відео)