Найкращі електромобілі сучасності влаштували перегони (відео)

Чотири найкращі спортивні електрокари влаштували змагання на швидкість

Британський YouTube-канал carwow влаштував перегони між найкращими серійними спортивними електромобілями сучасності:

Audi RS e-tron GT;

Mercedes-Benz EQS 450+;

Porsche Taycan 4S;

Tesla Model S 100D.

Журналісти порівняли динаміку «електричок» в заїздах з місця на чверть милі (402 метри) і паралельних стартах з ходу з 80 кілометрів на годину. А фінальним тестом була оцінка ефективності гальмівних механізмів з швидкості 113 кілометрів на годину.

Tesla Model S дебютувала в 2012 році, але за неповні десять років американський електрокар пережив кілька оновлень. Версія 100D розвиває 605 кінських сил і 687 Нм крутного моменту.

Porsche Taycan 4S зразка 2019 року приводить в рух 571-сильна (650 Нм) силова установка.

Audi RS e-tron GT видає пікові 523 кінські сили і 640 Нм крутного моменту.

Mercedes-Benz EQS 450+ розвиває 329 кінських сил і 568 Нм крутного моменту.

На дистанції чверть милі двомоторні електромобілі розділило 0,6 секунди, а задньопривідний Mercedes-Benz виявився очікувано повільнішим. Не зміг EQS нав'язати боротьбу і в інших їздових дисциплінах.

А ось Tesla зовсім небагато поступилася електрокарам концерну Volkswagen, що вийшли на ринок пізніше.