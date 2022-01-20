Найпопулярніша в Україні китайська марка показала економічний кросовер (фото)

Новий кросовер Chery споживає всього літр пального на 100 км

Стартували продажі економічного кросовера Tiggo 8 Pro від компанії Chery, яка є найпопулярнішою китайською маркою автомобілів в Україні. Виробник заявляє, що новинка споживає всього літр пального на 100 кілометрів.

Автомобіль оснащено гібридною силовою установкою. До її складу увійшов бензиновий мотор об’ємом 1,5 літра потужністю 156 кінських сил. З ним працюють два електричних двигуни. Разом вони видають 326 «коней».

Також до складу силової установки увійшла батареє ємністю 19,27 кіловат-години.

До 100 кілометрів на годину гібридний Tiggo 8 Pro розганяється за 4,9 секунди. А на електричній тязі кросовер здатний проїхати 100 кілометрів (за циклом NEDC).

Чи з’явиться новинка в Україні, невідомо. Зараз найпопулярніша модель Chery у нашій країні – це компактний кросовер Tiggo 4. А сама марка входить до топ-10 найпопулярніших на українському ринку.