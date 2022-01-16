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    Найпопулярніша китайська марка автомобілів в Україні похизувалася новинкою (фото)

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    Chery показала новий позашляховик - Найпопулярніша китайська марка автомобілів в Україні похизувалася новинкою (фото)
    Chery показала новий позашляховик
    фото з відкритих джерел

    Chery, що є найпопулярнішою китайською маркою в Україні презентувала позашляховик Jetour T-X

    Chery представила нову модель – позашляховик Jetour T-X з агресивним дизайном. Серійна версія матиме рамну конструкцію, постійний повний привід і адаптивну підвіску.

    В основі Jetour T-X лежить архітектура, на якій можна побудувати автомобіль з будь-якою силовою установкою – від традиційного двигуна внутрішнього згоряння до електромобіля.

    Втім, T-X, швидше за все, обійдеться гібридною силовою установкою із можливістю підзарядки. Дальність ходу становитиме тисячу кілометрів, а витрата палива не перевищуватиме одного літра на 100 км.

    Дизайн виконаний у стилістиці Ford Bronco та Land Rover Defender: у автомобіля розширені колісні арки, висока лінія капота та брутальна оптика.

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    Найпопулярніша китайська марка автомобілів в Україні похизувалася новинкою (фото)
    Найпопулярніша китайська марка автомобілів в Україні похизувалася новинкою (фото)
    Найпопулярніша китайська марка автомобілів в Україні похизувалася новинкою (фото)
    Найпопулярніша китайська марка автомобілів в Україні похизувалася новинкою (фото)
    Найпопулярніша китайська марка автомобілів в Україні похизувалася новинкою (фото)
    Найпопулярніша китайська марка автомобілів в Україні похизувалася новинкою (фото)
    Найпопулярніша китайська марка автомобілів в Україні похизувалася новинкою (фото)
    Найпопулярніша китайська марка автомобілів в Україні похизувалася новинкою (фото)
    Найпопулярніша китайська марка автомобілів в Україні похизувалася новинкою (фото)

    Представлений екземпляр поки що знаходиться в статусі концепту, проте серійна версія не змусить себе довго чекати. Не виключено, що на шляху на конвеєр Jetour T-X спростять, хоча загальна стилістика брутального автомобіля все ж таки збережеться.

    В Україні Chery – найпопулярніша марка китайських автомобілів. Бестселером бренду на нашому ринку є кросовер Chery Tiggo 4.

    Також наступного року до України вертається ще один відомий китайський автомобільний бренд. Детально про це «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

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    Теги: Chery
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    Найпопулярніша китайська марка автомобілів в Україні похизувалася новинкою (фото)