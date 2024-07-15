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У Ківшарівці на Харківщині внаслідок російського удару поранена жінка та пошкоджені будинки

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Ківшарівці на Харківщині внаслідок російського удару поранена жінка та пошкоджені будинки
Внаслідок російських обстрів поранено жінку та чоловіка
фото: Харківська обласна прокуратура

Жінка отримала тілесні ушкодження

У Харківській області, в селищі Ківшарівка Куп'янського району, 53-річна жінка отримала поранення внаслідок авіаційного обстрілу з боку російських військ. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

«За процесуальним керівництвом Ізюмської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)»,– йдеться в повідомленні.

За даними слідства, 14 липня 16:40 військові РФ завдали авіаційні удари по с. Богуславка Борівської СТГ. 21-річний чоловік отримав поранення. Пошкоджено житлові будинки. Попередньо, ворог завдав удару по селу ФАБ-500 з модулем УМПК. Окупанти атакували селище близько 16:30, також завдавши шкоди багатоквартирним будинкам. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Також сьогодні орієнтовно о 16:30 внаслідок авіаційної обстрілу селища Ківшарівка Купʼянського району отримала тілесні ушкодження 53-річна жінка. Пошкодження зазнали багатоквартирні будинки.

Нагадаємо, що це не перший випадок російських авіаударів по Харківській області. 14 липня внаслідок атаки на село Богуславка постраждав 21-річний чоловік , а житлові будинки зазнали пошкоджень. За попередніми даними, росіяни використовували авіабомби ФАБ-500 з модулем УМ.

Нагадаємо, що російські окупанти вдень 13 липня атакували селище Буди Харківської області, уже невдовзі вони завдали повторного удару. 

Раніше на Харківщині на російській міні підірвався легковий автомобіль. У машині могло перебувати шестеро осіб.

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Теги: окупанти прокуратура військові автомобіль розслідування жінка чоловік ворог поранення росіяни

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