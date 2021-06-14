Названо найпопулярніший автомобіль в Україні у 2021 році

Який автомобіль українці купують найчастіше у 2021 році

У 2021 році, як і раніше, українці надають перевагу кросоверам. У десятці найпопулярніших автомобілів перші три місця займають моделі з сегменту SUV.

Традиційно найзапекліша боротьба за звання бестселера відбувається між трьома моделями: Kia Sportage, Renault Duster та Toyota RAV4.

Поки що за підсумками продажів у січні-травні лідерство утримує Toyota RAV4. Саме цей автомобіль у 2021 році українці купують найчастіше.

В Україні RAV4 пропонують з бензиновим мотором, або гібридною силовою установкою. Ціни на кросовер стартують з 700 тисяч гривень. Гібридна версія моделі коштує ще дорожче – ціни стартують з 1,065 мільйона гривень.

Найпопулярніший седан за підсумками п’яти місяців 2021 року – Renault Logan. А бестселером серед хетчбеків став Renault Sandero.

А ось найбільш продаваний позашляховик в Україні – це Toyota Land Cruiser Prado.

Детально про найпопулярніші автомобілі в Україні «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.