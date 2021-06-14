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    Названо найпопулярніший автомобіль в Україні у 2021 році

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    Компактний кросовер Toyota RAV4 - Названо найпопулярніший автомобіль в Україні у 2021 році
    Компактний кросовер Toyota RAV4
    Фото: Toyota

    Який автомобіль українці купують найчастіше у 2021 році

    У 2021 році, як і раніше, українці надають перевагу кросоверам. У десятці найпопулярніших автомобілів перші три місця займають моделі з сегменту SUV.

    Традиційно найзапекліша боротьба за звання бестселера відбувається між трьома моделями: Kia Sportage, Renault Duster та Toyota RAV4.

    Поки що за підсумками продажів у січні-травні лідерство утримує Toyota RAV4. Саме цей автомобіль у 2021 році українці купують найчастіше.

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    Названо найпопулярніший автомобіль в Україні у 2021 році
    Названо найпопулярніший автомобіль в Україні у 2021 році
    Названо найпопулярніший автомобіль в Україні у 2021 році
    Названо найпопулярніший автомобіль в Україні у 2021 році
    Названо найпопулярніший автомобіль в Україні у 2021 році
    Названо найпопулярніший автомобіль в Україні у 2021 році
    Названо найпопулярніший автомобіль в Україні у 2021 році
    Названо найпопулярніший автомобіль в Україні у 2021 році
    Названо найпопулярніший автомобіль в Україні у 2021 році
    Названо найпопулярніший автомобіль в Україні у 2021 році
    Названо найпопулярніший автомобіль в Україні у 2021 році
    Названо найпопулярніший автомобіль в Україні у 2021 році
    Названо найпопулярніший автомобіль в Україні у 2021 році
    Названо найпопулярніший автомобіль в Україні у 2021 році
    Названо найпопулярніший автомобіль в Україні у 2021 році
    Названо найпопулярніший автомобіль в Україні у 2021 році
    Названо найпопулярніший автомобіль в Україні у 2021 році
    Названо найпопулярніший автомобіль в Україні у 2021 році
    Названо найпопулярніший автомобіль в Україні у 2021 році
    Названо найпопулярніший автомобіль в Україні у 2021 році
    Названо найпопулярніший автомобіль в Україні у 2021 році
    Названо найпопулярніший автомобіль в Україні у 2021 році
    Названо найпопулярніший автомобіль в Україні у 2021 році
    Названо найпопулярніший автомобіль в Україні у 2021 році
    Названо найпопулярніший автомобіль в Україні у 2021 році

    В Україні RAV4 пропонують з бензиновим мотором, або гібридною силовою установкою. Ціни на кросовер стартують з 700 тисяч гривень. Гібридна версія моделі коштує ще дорожче – ціни стартують з 1,065 мільйона гривень.

    Найпопулярніший седан за підсумками п’яти місяців 2021 року – Renault Logan. А бестселером серед хетчбеків став Renault Sandero.

    А ось найбільш продаваний позашляховик в Україні – це Toyota Land Cruiser Prado.

    Детально про найпопулярніші автомобілі в Україні «Главком.Техно» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

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    Теги: Toyota RAV4 Kia Sportage Renault Sandero Renault Logan Toyota Land Cruiser авторинок
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    Названо найпопулярніший автомобіль в Україні у 2021 році