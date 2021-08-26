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    В мережі показали нащадка улюбленого бюджетного кросовера українців (відео)

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    Компактний кросовер Dacia Bigster - В мережі показали нащадка улюбленого бюджетного кросовера українців (відео)
    Компактний кросовер Dacia Bigster
    Фото: Dacia

    Румунський підрозділ Renault показав свій новий кросовер – Dacia Bigster, який називають спадкоємцем Duster. Останній є найпопулярнішим бюджетним кросовером в Україні

    Румунська Dacia, яка входить до складу групи Renault, показала нащадка свого найпопулярнішого кросовера – Duster, який входить до топ-10 найпопулярніших автомобілів в Україні та фактично є вітчизняним бестселером в сегменті бюджетних кросоверів.

    У майбутньому місце «Дастера» займе Dacia Bigster. Хоча технічно це буде абсолютно новий автомобіль, розроблений з нуля, порівняння з Duster дає зрозуміти формат Bigtser.

    Bigster – один з найсміливіших в плані дизайну автомобілів, будь-коли створених Dacia. Новинка матиме в довжину 4,6 метри – на 26 сантиметрів більше ніж Duster. За габаритами «Бігстер» буде ближче до Toyota RAV4.

    Передня оптика дуже незвична. До її складу увійшов новий логотип компанії у вигляді стилізованих літер DC. Фари головного світла виконані у формі латинської Y.

    Рельєфний капот, масивний пластиковий захист на крилах, фірмовий вертикальний молдинг тепер розташований не на крилі, а на дверях машини. Об’ємні написи Dacia на порогах – ще одна річ, яка не несе корисного навантаження, але надає кросоверу характерного вигляду.

    У профілі кросовера також притягують погляд артикульовані масивні колісні арки з великими колесами.

    Y-подібну форму мають і задні ліхтарі кросовера, але в дзеркальній проєкції. Дверцята багажника прикрашає ще один світловий логотип бренду.

    Bigster поділиться платформою з Lada Niva нового покоління. Кросовер буде доступний з традиційними двигуном внутрішнього згоряння, гібридними установками, а також двигунами на альтернативному пальному.

    Bigster повинен вийти на ринок у 2025 році.

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    Джерело: 24 канал

    Теги: кросовери Dacia Bigster
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    В мережі показали нащадка улюбленого бюджетного кросовера українців (відео)